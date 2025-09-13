iPhone 17 Türkiye'de satışa sunulacak!

Apple'ın 9 Eylül'de tanıtımını gerçekleştirdiği iPhone 17 serisi ile birlikte iPhone Air, Türkiye'de ön siparişe sunuldu. Yeni modeller, 19 Eylül 2025 tarihinde mağazalarda satışa çıkacak.

FİYATLAR 77.999 TL'DEN BAŞLIYOR

Yeni iPhone modelleri, Apple Türkiye’nin resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açıldı. Türkiye'deki başlangıç fiyatları, döviz kuru, vergiler ve diğer maliyetlerin etkisiyle 77.999 TL'den başlıyor.

Apple’ın küresel lansman etkinliğinde açıklanan dolar bazındaki fiyatlar şu şekildeydi:

iPhone 17: 799 dolar

iPhone Air: 999 dolar

iPhone 17 Pro: 1099 dolar

iPhone 17 Pro Max: 1199 dolar

Apple Türkiye’de ise fiyatlar şu şekilde listelendi:

iPhone 17: 77.999 TL

iPhone Air: 97.999 TL

iPhone 17 Pro: 107.999 TL

iPhone 17 Pro Max: 119.999 TL

iPHONE 17 PRO VE PRO MAX ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Yeni nesil iPhone 17 serisi, yapay zeka destekli özelliklerle birlikte geliyor. Geliştirilen pil teknolojisi sayesinde, iPhone 17 modeli bir önceki sürüme göre 8 saat daha uzun video oynatma süresi sunuyor.

Daha ince çerçeveler ve daha büyük ekranla tasarlanan iPhone 17, 256 GB’dan başlayan depolama seçenekleriyle sunulacak. Renk alternatifleri ise siyah, lavanta, sis mavisi, adaçayı ve beyaz olarak belirlendi.

GELİŞMİŞ KAMERA SİSTEMİ

iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, üçlü 48 MP Fusion kamera sistemi ile donatıldı. Ana kamera, Ultra Geniş ve Telefoto lensin birleşimiyle oluşturulan bu sistemin, 8 farklı lensin görevini üstlendiği ifade ediliyor.

Apple, bu modellerde yer alan A19 Pro çipinin, şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü işlemci olduğunu belirtti. Bu çip sayesinde cihazlar; ileri düzey kamera özellikleri, mobil oyun performansı ve Apple Intelligence destekli işlemler sunabiliyor.

PERFORMANS VE PİLDE ZİRVE

Yeni Pro serisi, dayanıklı ve hafif alüminyum yekpare kasa içinde tasarlandı. Lazer işleme ile oluşturulan buhar odalı soğutma sistemi, hem cihaz performansında hem de pil ömründe maksimum verim sağlıyor.

iPHONE AIR ŞİMDİYE KADARKİ EN İNCE iPHONE OLDU

Apple’ın tanıttığı iPhone Air modeli, markanın şimdiye kadar ürettiği en ince ve en hafif akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Cihazın inceliği, pil kapasitesinden ödün vermeden tam günlük kullanım süresi sağlıyor.

PRO MODELİNDE 100 DOLARLIK ARTIŞ

Apple, bu yıl tanıttığı Pro modellerinde daha fazla dahili depolama alanı sunarken, fiyatları da yükseltti. Geçtiğimiz yıl 999 dolardan satışa çıkan iPhone 16 Pro’ya kıyasla, iPhone 17 Pro’nun fiyatı 1099 dolar olarak belirlendi.

Artan maliyetler, tedarik zinciri zorlukları ve global ekonomik koşullar nedeniyle fiyat artışlarının beklendiği belirtilmişti.

Öte yandan Apple, yeni tanıttığı akıllı saat ve kulaklık modellerinde başlangıç fiyatlarını değiştirmezken, Plus modeli akıllı telefonların üretimini durdurduğunu açıkladı.