İnvestco hisselerine operasyon şoku! Çakıldı

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları gerekçesi ile operasyon düzenlen iki şirketten biri olan İnvestco Holding'in hisseleri operasyon sonrası sert çakıldı. Kayıp yüzde 10'u buldu.

"Borsanın en karanlık ismi" diye anılan Nihat Özçelik'in gizli sahibi olduğu iddia edilen İnvestco Holding ve Verusa Grubu'na Borsa İstanbul'da bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda Nihat Özçelik dahil 14 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun ardından borsada işlem gören Investco Holding (#INVES), sert şekilde değer kaybetti.

SORUŞTURMA HABERİYLE HİSSELER ÇAKILDI

Borsa üzerinden yasa dışı kazanç elde edildiği ve bu gelirlerin aklandığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma, şirket hisselerinde büyük satış dalgasına yol açtı. Yatırımcıların art arda satışa geçmesiyle birlikte hisse senedi taban fiyata geriledi.

HİSSELER 82 TL DÜŞTÜ

Investco Holding hisseleri, yaşanan gelişmelerin ardından yüzde 10 oranında değer kaybederek 738 TL seviyesine indi. Bu düşüşle birlikte hisseler 82 TL birden eridi ve taban fiyata ulaştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

