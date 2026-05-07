İnanması zor biliyoruz ama gerçek! Türkiye'de süper zenginlerin sayısı da serveti de artıyor

Knight Frank'in 2026 Servet Raporuna göre, Avrupa’da en az 30 milyar dolar servete sahip kişilerin sayısı son beş yılda yüzde 26 arttı. 2021 ile 2026 yılları arasında bu gruba 37 bin 428 kişi dahil oldu.

Euronews’da yer alan habere göre, Dünya genelinde 710 binden fazla kişinin en az 30 milyon dolar net serveti bulunuyor. Bunların yaklaşık dörtte biri, yüzde 25,8'i Avrupa'da yaşıyor. Knight Frank'in 2026 Servet Raporu'na göre, kıtanın ultra yüksek net değerli (UHNWI) nüfusu 2021'de 146 bin 525 iken 2026'da 183 bin 953'e çıktı. Türkiye ise 30 milyon dolar üzeri serveti olanların sayısının son beş yılda yüzde 94 artmasıyla en hızlı artışın gerçekleştiği ülkeler arasında yerini aldı.

Almanya 38 bin 215 ultra zenginle Avrupa’nın ilk sırasında yer aldı. Almanya’yı Britanya ve Fransa takip etti.

TÜRKİYE'DE SÜPER ZENGİNLERİN SAYISI DA SERVETİ DE ARTIYOR

Son beş yılda ultra zengin sayısındaki en hızlı artış Polonya, Türkiye ve Romanya’da gerçekleşti. Türkiye’de milyon dolar servetine sahip kişi sayısındaki hızlı artış, ekonomik eşitsizlik ve toplumdaki gelir dağılımında ekonomik yapıdaki çarpıklığın bir işareti olarak görülüyor.

Polonya'daki ultra zengin nüfus yüzde 109 artarak iki kattan fazla büyüdü. Türkiye’de artış yüzde 94 oranında oldu.

2021-2026 yılları arasında net serveti 30 milyon dolar ve üzeri olanların sayısının Türkiye'de 2 bin 34 arttığı görüldü.