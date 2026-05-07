İnanması zor biliyoruz ama gerçek! Türkiye'de süper zenginlerin sayısı da serveti de artıyor

İnanması zor biliyoruz ama gerçek! Türkiye'de süper zenginlerin sayısı da serveti de artıyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Avrupa'da en az 30 milyon dolar servete sahip kişilerin sayısı son beş yılda yüzde 26 yükseldi. Türkiye ise bu servet grubundaki kişi sayısının son beş yılda yüzde 94 artmasıyla, en hızlı yükselişin yaşandığı ülkeler arasında yer aldı.

Knight Frank'in 2026 Servet Raporuna göre, Avrupa’da en az 30 milyar dolar servete sahip kişilerin sayısı son beş yılda yüzde 26 arttı. 2021 ile 2026 yılları arasında bu gruba 37 bin 428 kişi dahil oldu.

Euronews’da yer alan habere göre, Dünya genelinde 710 binden fazla kişinin en az 30 milyon dolar net serveti bulunuyor. Bunların yaklaşık dörtte biri, yüzde 25,8'i Avrupa'da yaşıyor. Knight Frank'in 2026 Servet Raporu'na göre, kıtanın ultra yüksek net değerli (UHNWI) nüfusu 2021'de 146 bin 525 iken 2026'da 183 bin 953'e çıktı. Türkiye ise 30 milyon dolar üzeri serveti olanların sayısının son beş yılda yüzde 94 artmasıyla en hızlı artışın gerçekleştiği ülkeler arasında yerini aldı.

Ultra zenginler kulübü büyüyor: Türkiye'de 30 milyon dolar üzeri serveti olanların sayısı son beş yılda iki kat arttı!

Almanya 38 bin 215 ultra zenginle Avrupa’nın ilk sırasında yer aldı. Almanya’yı Britanya ve Fransa takip etti.

İşte dünyadaki ultra zenginlerin sayısı! Üçte biri Amerika'danİşte dünyadaki ultra zenginlerin sayısı! Üçte biri Amerika'dan

TÜRKİYE'DE SÜPER ZENGİNLERİN SAYISI DA SERVETİ DE ARTIYOR

Son beş yılda ultra zengin sayısındaki en hızlı artış Polonya, Türkiye ve Romanya’da gerçekleşti. Türkiye’de milyon dolar servetine sahip kişi sayısındaki hızlı artış, ekonomik eşitsizlik ve toplumdaki gelir dağılımında ekonomik yapıdaki çarpıklığın bir işareti olarak görülüyor.

Polonya'daki ultra zengin nüfus yüzde 109 artarak iki kattan fazla büyüdü. Türkiye’de artış yüzde 94 oranında oldu.

2021-2026 yılları arasında net serveti 30 milyon dolar ve üzeri olanların sayısının Türkiye'de 2 bin 34 arttığı görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
Ekonomi
SGK borçlarına yeni düzenleme yolda: Süre uzatılacak
SGK borçlarına yeni düzenleme yolda: Süre uzatılacak
Ekmek tercihi değişti: Günlük alan da var buzluğa atan da
Ekmek tercihi değişti: Günlük alan da var buzluğa atan da
KKM düştü, kart borçları 3 trilyonu geçti!
KKM düştü, kart borçları 3 trilyonu geçti!