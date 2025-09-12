İktidar medyasının yazarı yönetime demediğini bırakmadı: Mega projelerden başladı enflasyondan çıktı

TÜİK verileri aksini söylese de ekonomideki kötü gidiş iktidar kanadında dahi tepkilere yol açtı. Olumsuz tablonun faturasını Mehmet Şimşek'in dümeninde oturduğu ekonomi yönetimine kesen iktidar medyası, bir yandan kabinede değişimi çağırırken bir yandan da sert eleştirileri kaleme aldı.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin yazarı ise bu kez beynelmilel gözlemleri ile hazırladığı reçete üzerinden ekonomi yönetimini salladı.

MEGA PROJELERDEN BAŞLADI ENFLASYONDAN ÇIKTI

Birçok ülkede ya hükûmet ya da ekonomi yönetimleri ile Merkez Bankası yöneticilerinin değişmeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, bazı ülkeler tarihsel alışkanlık sebebiyle dolarizasyon içinde olduğunu yazdı. Bahsi geçen ülkelerin neredeyse tamamının gelişen ülkeler olduğuna dikkat çeken Emre Alkin, değişimin sebebini şöyle açıkladı:

"Bundan önceki idarelerin önemli kısmı rakamları eğip bükmek, dengesizliği denge olarak lanse etmek, merkezden yönetmek için diploması parlak ama tecrübesiz insanları göreve getirmek, mega projelere kaynakları harcayıp sosyal adaleti sağlayamamak, hiçbir zaman işlev göremeyen tavan veya taban fiyatlar uygulamaları yapmak yoluna girdiler."

Yeni gelecek yönetimler aynı hataları tekrarlamasın diye evrensel reçete hazırladığını ifade eden Alkin, "Çok sayıda ülke ve bölgeye seyahat ettiğimde, kültür ya da yaklaşım farkı gözetmeksizin yapılan hataları tek tek not ettim. Kapsamlı reform paketinin detaylarını ve bunların muhtemel avantajlarını ve bunu yaparken kimlerin menfaatine dokunacağını açıkladım." diyerek mevcut yönetimlerin hatalarına çözümü yazdı.

İKTİDAR MEDYASININ YAZARI YÖNETİME DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Mevcut yönetimleri eleştiren Alkin, gerçekçi olmanın göreve yeni başlayanların “olmazsa olmazı” olduğunu ifade ederek, dert dinleyip not almanın en doğru davranış olacağını söyledi. Enflasyonla mücadele ile refahın artırılmasının kısa ve orta vadede düzeltilmesi gerektiğini yazan Alkin, şunları kaleme aldı:

"Toplumun arkasında durmadığı hiçbir program başarılı olamaz. Gerektiğinde iktidar sahiplerine “olmaz” diyebilmek için atanan kişilerin tecrübeli ve sözüne güvenilir kişiler olması gereklidir.

Siyaset kuşkucudur, söylediğine itiraz edene güvenmeden kolay kolay kabul etmez.

Koltuğu korumak için çalışan kişi hiçbir zaman doğru iş için siyaseti ikna etmez. Bu sebeple iktidarların en büyük düşmanı eleştirenler değil, söz hakkı olmasına rağmen menfaat gereği susanlardır."

Yazdığı reçeteye "menfaat sahipleri" tarafından mutlaka itiraz geleceğini ifade eden Alkin, "Halkın refahı söz konusu ise, tavizsiz olmak gerekir. Bunun için hem toplum hem de siyaset arkanızda olmalıdır. Toplumla uzlaşmak mümkündür ama menfaat gruplarıyla uzlaşılamaz. Her zaman daha fazlasını isterler." dedi.

Emre Alkin'in reçetesi ise şu şekilde: