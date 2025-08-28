İkinci elde o araçlara talep yağdı: Peynir ekmek gibi satıldı!

Türkiye’de ikinci el otomobil pazarı, 2025’in Ocak-Temmuz döneminde 2,9 milyondan fazla aracın el değiştirmesiyle hareketli bir süreç yaşarken, satışlarda en yüksek payı yine C segmenti aldı.

2025’in Ocak-Temmuz döneminde ikinci el otomobil pazarında 2,9 milyondan fazla araç el değiştirirken, en çok tercih edilen marka ve modeller ile satışların yarısına yakınını oluşturan C segmenti öne çıktı.

Pazarın liderleri arasında Renault, Volkswagen ve Fiat öne çıkarken, kullanıcıların en çok tercih ettiği modeller arasında Fiat Egea, Renault Clio, Toyota Corolla ve Nissan Qashqai ilk sıralarda yer aldı.

C SEGMENTİ ARAÇLAR SATIŞTA RÜZGAR GİBİ ESTİ

2025’in ilk 7 ayında ikinci el otomobil pazarında satışların yarısından fazlasını C segment araçlar oluştururken, B segmentin payı yüzde 29,2, D segmentin payı ise yüzde 12,7 olarak kaydedildi. Renault, Volkswagen, Hyundai ve Fiat ise en çok tercih edilen markalar arasında yer aldı.

SEGMENTLERE GÖRE SATIŞLARDA ÖNE ÇIKAN MODELLER

* B Segment: Renault Clio, Hyundai i20, Volkswagen Polo

* C Segment: Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla, Ford Focus

* D Segment: Volkswagen Passat, BMW 3 Serisi, Skoda Superb

C segment araçların geniş iç hacim ve yakıt ekonomisi nedeniyle aileler tarafından yoğun şekilde tercih edildiği görülürken, D segmentte ise konfor, performans ve prestij ön plana çıktı.

SUV SATIŞLARINDA HIZ KESİLMİYOR

SUV segmentinde satışlar artış trendini korurken, en çok tercih edilen model Nissan Qashqai oldu. Dacia Duster, Volkswagen Tiguan ve Peugeot 3008 ise onu takip etti.

