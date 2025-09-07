Iğdır'da hasadı başladı: Kilosu 10 TL'den 7 ton hasat bekliyor!

Iğdır'da hasadı başladı: Kilosu 10 TL'den 7 ton hasat bekliyor!
Iğdır'da çiftçiler, yılın ikinci ürünü olarak ektikleri süper domateslerin hasadına başladı. Hasatta çalışan kadın işçiler, "Ellerimiz nasır tuttu ama alnımızın teriyle çalışıyoruz" dedi.

Iğdır'da çiftçiler, yılın ikinci ürünü olarak ektikleri süper domateslerin hasadına başladı. Hasatta çalışan kadın işçiler, "Ellerimiz nasır tuttu ama alnımızın teriyle çalışıyoruz" dedi.

Iğdır'da mayıs ayında toprakla buluşturulan fidelerden elde edilen domatesler, tadı ve aromasıyla yoğun ilgi görüyor.

domates.jpg

Çiftçi Cüneyt Açkan, 20 dönümlük alana ektiği domateslerden dönüm başına yaklaşık 7 ton verim beklediklerini söyledi. Hasadın kasıma kadar süreceğini belirten Açkan, "Bir kasa 15 kilo geliyor. Kasasını 150 liradan, kilosunu ise 10 liradan satıyoruz. Amacımız halkımızın ucuza yemesi, enflasyonun düşmesi. Marketler bizden 10 liraya aldığı domatesi 50 liraya satıyor. Bizim tek derdimiz, vatandaşımızın uygun fiyata doğal domates yemesidir" dedi.

domates1.jpg

Tarlada 8 ila 15 işçi çalıştırdıklarını belirten Açkan, özellikle kadınlara istihdam sağladıklarını vurgulayarak, "Kadınlarımız hem ev ekonomisine destek oluyor hem de kendi evlerine sebze, meyve götürüyor. Biz hiçbir işçimizi sebzesiz, meyvesiz eve göndermiyoruz" diye konuştu.

Hasatta çalışan kadın işçiler ise emeklerinin değer görmesini istiyor. Emekli ve anne olan birçok kadın, sabah saat 05.00'te tarlaya giriyor ve kavurucu sıcak altında çalışıyor. Kadın işçilerden biri, "Biz tatilin, gezmenin peşinde değiliz. Tek düşüncemiz çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak, evimizin geçimini sağlamak. Ellerimiz nasır tuttu ama alnımızın teriyle çalışıyoruz" dedi.

superdomates-1.jpg

Kadın işçiler, nasırlı elleri nedeniyle günlük yaşamda zorluk yaşadıklarını da anlatarak, "Düğünlere gittiğimizde ellerimizi saklayarak yemek yiyoruz. Oysa utanması gereken biz değiliz, alın terinin değerini vermeyenlerdir" diye konuştular.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilde 9 bin dekar alanda yapılan ekimden 36 bin ton domates bekleniyor.

superdomates-2.jpg

superdomates-3.jpg

superdomates-4.jpg

Kaynak:ANKA

