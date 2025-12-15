İflas eden rakibini aldı, işleri büyüttü

İflas eden rakibini aldı, işleri büyüttü
Yayınlanma:
İngiltere'nin enerji devi Harbour Energy, borç batağına saplanarak iflas bayrağını çeken rakibi Waldorf'u bünyesine kattı. 170 milyon dolarlık bu kritik imza ile İngiliz devi, Kuzey Denizi'ndeki hakimiyet alanını devasa oranda genişletti.

İngiltere'nin en büyük petrol ve gaz üreticisi konumunda bulunan Harbour Energy, sektördeki yerini sağlamlaştıracak stratejik bir hamleye imza attı. Şirket, geçtiğimiz Haziran ayında nakit akışı tükenen ve alacaklılarına ödeme yapamaz hale gelerek iflas başvurusunda bulunan Waldorf Energy Partners ve Waldorf Production'ı satın aldığını duyurdu.

170 MİLYON DOLARLIK DEV ANLAŞMA

halktv-com-tr34.jpg

Harbour Energy, bu satın alma operasyonu için kasasından 170 milyon dolar çıkaracak. Anlaşma kapsamında Waldorf'un Birleşik Krallık Kuzey Denizi sahalarındaki tüm iştirakleri Harbour Energy'ye devredilecek. Şirket yönetimi, bu hamlenin sadece ticari bir büyüme olmadığını, aynı zamanda işin sürdürülebilirliğini desteklediğini ve enerji güvenliğini artıracağını vurguladı.

KUZEY DENİZİ'NDE HAKİMİYETİNİ PERÇİNLEDİ

Bu satın almanın en çarpıcı sonucu ise Harbour'un sahadaki payında yaşanacak artış oldu. Anlaşmanın gelecek yılın (2026) ikinci çeyreğinde tamamlanmasıyla birlikte, Harbour Energy'nin Catcher deniz sahasındaki payı yüzde 50'den yüzde 90'a fırlayacak. Şirket böylece sahasını fiilen yüzde 40 oranında büyütmüş olacak.

Yaptırımlara dayanamadı: Tek petrol rafinerisi üretimi durdurduYaptırımlara dayanamadı: Tek petrol rafinerisi üretimi durdurdu

Harbour Energy, bu birleşmenin şirketin nakit akışına "can suyu" olacağını ve Birleşik Krallık’taki faaliyetlerini daha dayanıklı hale getireceğini açıkladı.

PİYASALAR OLUMLU TEPKİ VERDİ: HİSSELER UÇUŞTA

halktv-com-tr33.jpg

Satın alma haberi borsada da yankı buldu. Harbour Energy hisseleri, anlaşmanın duyurulmasının ardından erken işlemlerde yüzde 4,1 değer kazanarak 207,4 pence seviyesine tırmandı.

Öte yandan Waldorf'un alacaklılarından Capricorn Energy de anlaşmaya yeşil ışık yaktı. Capricorn, bu satış sayesinde teminatsız alacaklarının yaklaşık 4 ila 5 milyon dolarını tahsil edebileceğini duyurdu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Ekonomi
TOBB açıkladı: Türkiye hazinenin üstüne oturuyor
TOBB açıkladı: Türkiye hazinenin üstüne oturuyor
Hassas terazi devine soruşturma!
Hassas terazi devine soruşturma!