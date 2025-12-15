İflas eden rakibini aldı, işleri büyüttü

İngiltere'nin en büyük petrol ve gaz üreticisi konumunda bulunan Harbour Energy, sektördeki yerini sağlamlaştıracak stratejik bir hamleye imza attı. Şirket, geçtiğimiz Haziran ayında nakit akışı tükenen ve alacaklılarına ödeme yapamaz hale gelerek iflas başvurusunda bulunan Waldorf Energy Partners ve Waldorf Production'ı satın aldığını duyurdu.

170 MİLYON DOLARLIK DEV ANLAŞMA

Harbour Energy, bu satın alma operasyonu için kasasından 170 milyon dolar çıkaracak. Anlaşma kapsamında Waldorf'un Birleşik Krallık Kuzey Denizi sahalarındaki tüm iştirakleri Harbour Energy'ye devredilecek. Şirket yönetimi, bu hamlenin sadece ticari bir büyüme olmadığını, aynı zamanda işin sürdürülebilirliğini desteklediğini ve enerji güvenliğini artıracağını vurguladı.

KUZEY DENİZİ'NDE HAKİMİYETİNİ PERÇİNLEDİ

Bu satın almanın en çarpıcı sonucu ise Harbour'un sahadaki payında yaşanacak artış oldu. Anlaşmanın gelecek yılın (2026) ikinci çeyreğinde tamamlanmasıyla birlikte, Harbour Energy'nin Catcher deniz sahasındaki payı yüzde 50'den yüzde 90'a fırlayacak. Şirket böylece sahasını fiilen yüzde 40 oranında büyütmüş olacak.

Harbour Energy, bu birleşmenin şirketin nakit akışına "can suyu" olacağını ve Birleşik Krallık’taki faaliyetlerini daha dayanıklı hale getireceğini açıkladı.

PİYASALAR OLUMLU TEPKİ VERDİ: HİSSELER UÇUŞTA

Satın alma haberi borsada da yankı buldu. Harbour Energy hisseleri, anlaşmanın duyurulmasının ardından erken işlemlerde yüzde 4,1 değer kazanarak 207,4 pence seviyesine tırmandı.

Öte yandan Waldorf'un alacaklılarından Capricorn Energy de anlaşmaya yeşil ışık yaktı. Capricorn, bu satış sayesinde teminatsız alacaklarının yaklaşık 4 ila 5 milyon dolarını tahsil edebileceğini duyurdu.