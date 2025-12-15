Garanti BBVA Genel Müdürü Akten'den kredi açıklaması: 2026 daha mı kötü geçecek?

Ekonomideki sıkılaştırma politikaları nedeni ile krediye getirilen sınırlama için önümüzdeki yıl da devam edebileceğine dair bir değerlendirme geldi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Reuters'a verdiği demeçte piyasaların merakla beklediği "Kredi limitleri ne zaman kalkacak?" sorusuna net bir yanıt verdi. Akten, uygulamanın gelecek yıl boyunca da yürürlükte kalmasını beklediğini söyledi.

"BİR BANKACI OLARAK BUNU SÖYLEMEK YANLIŞ AMA..."

Akten, enflasyonun belinin kırılması için bu kısıtlamaların şart olduğunu savundu. Bankaların kontrolsüz kredi vermesinin enflasyonu yeniden hortlatacağını belirten Akten, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

“Enflasyonu aşağıya getirmekte ciddiysek, bu limitlerin aşağı gelmesini, daha doğrusu limitlerin kaldırılmasını beklemiyorum. Ufak tefek kolaylıklar sağlanabilir, rasyolar değiştirilebilir, limitler değiştirebilir. Bu da doğru bir şey. Bir bankacı olarak bunu söylemek de yanlış birşey belki ama limitlerin görece yavaş yavaş değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir anda büyürseniz enflasyon problemini çözememiş oluyorsunuz. Bir sonraki sene aynı yere gelmiş oluyoruz.”

FAİZ İNDİRİMİ VATANDAŞA NEDEN YANSIMADI?

Kredi faizleri neden düşmüyor? Merkez Bankası Başkanı itiraf etti: Bankalar enflasyona bakıyor

Politika faizindeki düşüşe rağmen, banka kredi ve mevduat faizlerinin neden hala yüksek seyrettiği konusuna da açıklık getiren Akten, bunun sebebini Merkez Bankası'nın "rasyo" (oran) kurallarına bağladı.

Akten durumu şöyle özetledi: “Bankaların dört haftada bir uymaya çalıştığı, TL mevduat rasyosu diye bir rasyo var. Bu yüzden mevduat faizleri bugün politika faizinin üzerinde oluşuyor. Geçen haftaki faiz düşüşüne kadar olan son üç aydaki 650 paz puanlık düşüşün yüzde 60'ını gördük, daha hepsini görmedik.”

2026 SONU İÇİN ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNİ

Sene başında yüzde 44'lerde olan enflasyonun yılı yüzde 31-31,5 bandında kapatmasını beklediklerini belirten Akten, bunun bir başarı olduğunu ancak kalıcı düşüşün şart olduğunu vurguladı.

Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!

Gelecek yıla dair beklentilerini de paylaşan Akten, “Gelecek sene sonunda %25 civarında, faizi de %32 olarak tahmin ediyoruz” diyerek 2026 projeksiyonunu açıkladı. Akten ayrıca, regülasyonlara rağmen bu yıl kredi büyümesinin, özellikle kredi kartı ve konut kredileri gibi limit dışı alanlar sayesinde enflasyonun üzerinde gerçekleşeceğini belirtti.