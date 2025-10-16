Hindistan'ın insansız hava aracı teslimatı nerdeyse bir simit parasına teslim edecek

Hintli girişim Airbound, sadece bir sent karşılığında ürün teslim edecek dronelar geliştirmek için 8,65 milyon dolar yatırım aldı. Şirket, geleneksel yöntemlere kıyasla teslimat maliyetlerini 20 kat azaltan benzersiz bir tasarım kullanıyor.

Bangalore merkezli Airbound, 20 yaşındaki Naman Pushp tarafından kuruldu. Şirket, Lightspeed Venture Partners, Humba Ventures ve Tesla, SpaceX ve Anduril yöneticilerinin liderliğinde düzenlenen bir tohum yatırım turunda şimdiden 8,65 milyon dolar topladı.

drone-delivery-startup-airbound-raises-1-7-million-in-seed-funding-led-by-lightspeed.webp

Airbound, "kuyrukta oturan" tasarıma sahip drone'lar geliştiriyor. Cihaz, geleneksel dört pervane yerine iki pervaneye sahip hibrit aerodinamik yapısı sayesinde roket gibi dikey olarak havalanıyor ve uçak gibi uçuyor.

Karbon fiber şasi minimum ağırlığı garantiliyor; ilk prototip 1,5 kg ağırlığında ve 1 kg'a kadar yük taşıyabiliyor.

Girişimin kurucusuna göre bu yaklaşım, Hindistan'da yaygın olarak kullanılan geleneksel elektrikli teslimat araçlarına kıyasla kilometre başına enerji tüketimini 20 kat azaltıyor. Bu araçlar yaklaşık 150 kg ağırlığında ve kilometre başına 2 rupi (yaklaşık 0,02 dolar) tüketiyor.

0x0.webp

Airbound, maliyetleri kilometre başına yaklaşık 0,001 dolara düşürmeyi ve böylece bir sentlik teslimatları tamamen gerçekleştirilebilir hale getirmeyi planlıyor.

Girişim, Bangalore'daki özel bir hastane olan Narayana Health ile günlük 10 tıbbi numune ve ilaç dağıtımı yapan bir pilot projeyi hayata geçirdi.

Şirket, 2027 yılının ortalarına kadar günde bir milyondan fazla teslimat gerçekleştirmeyi, 2027 yılının ilk çeyreğinde ise drone üretimini günde 100'e çıkarmayı planlıyor.

Airbound, ticari faaliyet izinleri almak için Hindistan havacılık düzenleyicileriyle görüşmelerde bulunuyor. Şirket, Hindistan'daki başarılı denemelerin ardından diğer pazarlara açılmayı hedefliyor.

