Hesaplarınızı kontrol edin: Paralar bugün yatırılacak!
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 540 milyon TL tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, toplam 4 milyar 540 milyon 555 bin 293 lira tutarındaki ödemeler farklı kalemler altında çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Bakanlık verilerine göre ödemeler şu şekilde dağıtılacak:

* Büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği için 2 milyar 713 milyon 572 bin 300 lira,

* Süt desteği için 1 milyar 388 milyon 478 bin 562 lira,

* Bireysel sulama sistemleri desteği için 193 milyon 550 bin 478 lira,

* Hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 161 milyon 282 bin 960 lira,

* Kırsal kalkınma yatırımları desteği için 68 milyon 629 bin 193 lira,

* Büyükbaş hayvancılık (malak) desteği için 15 milyon 41 bin 800 lira ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir üretim için çiftçimizi desteklemeye devam ediyoruz. 4 milyar 540 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

