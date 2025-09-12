Hepimizin evinde var! Ticaret Bakanlığı harekete geçti 2 temizlik ürünü acil toplatılıyor

Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit ettiği belirlenen iki popüler lavabo açıcı ürününe yasak getirdi. Yapılan denetimler sonucunda, bu ürünlerin güvenli olmadığı ve ciddi riskler taşıdığı tespit edildi. Bu kararla birlikte, söz konusu ürünlerin hem satışı durdurulacak hem de piyasadaki tüm stoklar toplatılacak.

Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla yapılan bu duyuru, temizlik ürünleri üzerindeki denetimlerin hız kesmeden devam edeceğinin de bir göstergesi. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla benzer ürünleri incelemeye devam edeceğini vurguladı.

GÜVENLİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ ALIŞVERİŞİ İÇİN İPUÇLAR

Sağlık açısından güvensiz olduğu saptanan bu ürünlerin yalnızca satışının yasaklanmadığı, aynı zamanda piyasadan toplatılmasına da karar verildi.

yeni-proje-49-kzam-1.webp

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında benzer ürünlere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini, vatandaşların güvenliği için her türlü tedbirin alınacağını vurguladı.

Bakanlığın bu kararı, tüketicilerin temizlik ürünleri alırken daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. İşte güvenli bir alışveriş için dikkat etmeniz gerekenler:

Etiketleri Kontrol Edin: Ürünün içeriği, kullanım talimatları ve güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun.

Sertifikalara Bakın: CE işareti veya TSE belgesi gibi kalite standartlarını gösteren sertifikaları arayın.

Ambalajı İnceleyin: Kapağının sağlam ve sızdırmaz olduğundan emin olun. Özellikle çocuklu evlerde güvenlik kilitli ambalajlar tercih edilmeli.

Kimyasal Kokulara Dikkat: Çok keskin kokular, ürünün zararlı kimyasallar içerdiğine işaret edebilir.

Kullanım Amacına Uyun: Ürünleri sadece etiketinde belirtilen amaç için kullanın. Örneğin, lavabo açıcıları kesinlikle gıda hazırlanan yüzeylerde kullanmayın.

Güvenilir Markaları Tercih Edin: Güvenliği kanıtlanmış ve bilinen markaları tercih ederek riskleri azaltın.

Kaynak:gerçek gündem

