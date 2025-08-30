Hayalet mutfaktan emekli projesi çıktı: Ama 18 bin lira!

Hayalet mutfaklar, yemek sektöründe büyük bir değişim vaadiyle geliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi Başkanı Hüseyin Bozdağ, geliştirilecek yeni uygulama ile toplu yemek siparişlerinin yalnızca tek bir tıkla verilebileceğini açıkladı.

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı olan Hüseyin Bozdağ, hazır yemek pazarının her yıl yaklaşık yüzde 15 oranında büyüdüğünü belirtti. Bir tek siparişin, 56 sektörü harekete geçirdiğini ifade eden Bozdağ, Türk firmalarının dünya çapında önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Bozdağ, özellikle bir Türk firmasının Katar Dünya Kupası'nda 154 ülkeden misafir ağırlayarak büyük bir başarıya ulaştığını söyledi.

YEMEK SEKTÖRÜNDE YENİ TEKNOLOJİLER

Günümüzde hızla gelişen hazır yemek sektörü, teknolojiyi de operasyonlarına entegre etmeye devam ediyor. Bozdağ, 5 bin 800 firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı lisansına sahip olduğunu ve teknoloji kullanımlarını arttırdıklarını belirtti. Bu firmalar, menü planlaması ve kalori hesaplamaları için yapay zeka destekli sistemlere başvuruyor.

"Yapay zeka üzerinden hesaplamalar yapıyoruz ve dünya sağlık örgütünün tavsiyelerine uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Bozdağ, hayalet mutfakların bu teknolojilere nasıl entegre olacağını da açıkladı.

HAYALLET MUTFAKLAR: YEMEK SEKTÖRÜNÜN YENİ DÖNEMİ

Bozdağ, hayalet mutfakların yemek sektöründe yeni bir dönemi başlatacağını söyledi. Yeni uygulama sayesinde, tıpkı taksi çağırır gibi, uzaktan tek bir tıkla toplu yemek siparişleri verilebilecek. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde kullanılabilecek bu uygulama, işletmelerin operasyonel verimliliğini artıracak.

Bozdağ, bu uygulamanın uzaktan yemek siparişine olanak tanıyacağını belirterek, "Evinize yemek gelmesi gibi, uygulama üzerinden bize de ulaşabileceksiniz" diye konuştu.

EMEKLİLER İÇİN UYGUN MU?

Bozdağ, hayalet mutfaklardan ayrı olarak, emeklilere yönelik geliştirdikleri "uydu mutfak" projesi olduğunu aktardı. Bu proje ile, emekliler üç öğün yemek ihtiyaçlarını, ana kente bağlı uydu mutfaklardan karşılayabileceğini söyleyen Bozdağ şu bilgileri verdi:

"Emeklilerin üç öğün yemeğini hazırlamak üzere, ana kente bağlı olarak kurulan ve bağlı oldukları kentin nüfus yoğunluğunu azaltmak amacıyla çevresinde oluşturulan uydu kentlerde, mutfaklar kuracağız. Onlara tüp, gaz, meyve ve sebze gibi mutfak alışverişi derdi olmadan, aylık yaklaşık kişi başı 18 bin liraya yemek hazırlayacağız. Hem enflasyonla mücadeleye katkımız olacak, hem de emeklilerimizin hayatımızı kolaylaştıracağız."

HAYALLET MUTFAK NEDİR?

Hayalet mutfak, sadece paket servisi yapan ve internet üzerinden sipariş alan mutfaklardır. Bu modelde, geleneksel restoranlardan farklı olarak masa, garson ve oturma alanı bulunmaz. Müşteriler, yalnızca sipariş vererek yemeklerini teslim alır.