Hassas terazi devine soruşturma!

Hassas terazi devine soruşturma!
Yayınlanma:
Laboratuvar terazileri ve hassas ölçüm cihazları pazarının dev ismi Mettler-Toledo'ya rekabet soruşturması başlatıldı.

Rekabet Kurulu, laboratuvar terazileri ve tartı sistemleriyle bilinen Mettler-Toledo Tr Ölçüm Aletleri Ticaret Satış ve Servis Hizmetleri AŞ'yi mercek altına aldı. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şirketin Türkiye pazarındaki eylemlerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin inceleneceği duyuruldu.

YEDEK PARÇA VE 'ŞİFRE' İDDİASI MERCEK ALTINDA

mettler-toledo.jpg

Soruşturmanın odak noktasında ise hassas terazi devi şirketin "satış sonrası hizmetler" pazarındaki uygulamaları var. Kurul, hassas ölçüm cihazları pazarında faaliyet gösteren firmanın, rakiplerini saf dışı bırakacak hamleler yapıp yapmadığını araştıracak.

Rekabet Kurumu'nun radarına takılan yandı! Cezalar yükseltildi!Rekabet Kurumu'nun radarına takılan yandı! Cezalar yükseltildi!

Soruşturma kapsamında cevap aranacak kritik sorular şunlar:

Şirket, rakiplerine yedek parça tedarikini kısıtlıyor mu?

Cihazlarda teknik işlem yapılması için gereken "şifreleri" paylaşmaktan kaçınıyor mu?

HENÜZ 'SUÇLU' DEĞİL

2021/10/27/rekabet-kurulu-savunma.jpg

Öte yandan açıklamada hukuki prosedür gereği bir hatırlatma da yapıldı. Soruşturma açılmış olmasının, şirketin kanunu kesin olarak ihlal ettiği veya ceza aldığı anlamına gelmediği, sürecin devam ettiği vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Ekonomi
İflas eden rakibini aldı, işleri büyüttü
İflas eden rakibini aldı, işleri büyüttü
TOBB açıkladı: Türkiye hazinenin üstüne oturuyor
TOBB açıkladı: Türkiye hazinenin üstüne oturuyor