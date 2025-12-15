Hassas terazi devine soruşturma!

Rekabet Kurulu, laboratuvar terazileri ve tartı sistemleriyle bilinen Mettler-Toledo Tr Ölçüm Aletleri Ticaret Satış ve Servis Hizmetleri AŞ'yi mercek altına aldı. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şirketin Türkiye pazarındaki eylemlerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin inceleneceği duyuruldu.

YEDEK PARÇA VE 'ŞİFRE' İDDİASI MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın odak noktasında ise hassas terazi devi şirketin "satış sonrası hizmetler" pazarındaki uygulamaları var. Kurul, hassas ölçüm cihazları pazarında faaliyet gösteren firmanın, rakiplerini saf dışı bırakacak hamleler yapıp yapmadığını araştıracak.

Soruşturma kapsamında cevap aranacak kritik sorular şunlar:

Şirket, rakiplerine yedek parça tedarikini kısıtlıyor mu?

Cihazlarda teknik işlem yapılması için gereken "şifreleri" paylaşmaktan kaçınıyor mu?

HENÜZ 'SUÇLU' DEĞİL

Öte yandan açıklamada hukuki prosedür gereği bir hatırlatma da yapıldı. Soruşturma açılmış olmasının, şirketin kanunu kesin olarak ihlal ettiği veya ceza aldığı anlamına gelmediği, sürecin devam ettiği vurgulandı.