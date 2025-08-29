Hasadı bitti: 5 litrelik şişelerde bedava dağıtılacak

Kurak geçen yaz mevsimi nedeni ile Trakya'da yüzde 70 oranında rekolte kaybı yaşadığı tahmin edilen ayçiçeğinin yağ fiyatlarında artış yaşaması bekleniyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşları daha da zora sokacak gelişmeye karşı harekete geçen Lüleburgaz Belediyesi, ‘tarladan sofraya’ ilkesi ile başlattığı ayçiçek üretiminde hasat yaptı.

AYÇİÇEK HASADI BİTTİ

Lüleburgaz Belediyesi, bu yıl 350 dekarlık alanda ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinin hasadını gerçekleştirdi. Hasat edilen ürünlerden elde edilecek ayçiçek yağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

5 LİTRELİK ŞİŞELERDE BEDAVA DAĞITILACAK

Kendisine ait tarımsal arazilerde buğday ve ayçiçeği üretimi yapmayı sürdüren Lüleburgaz Belediyesi, bu yıl da yağlık ayçiçeği hasadını gerçekleştirdi. 350 dekarlık alanda gerçekleştirilen hasat, Lüleburgaz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Necmi İnci koordinesinde yürütüldü.

Hasat edilen ayçiçekleri bu yıl da ‘tarladan sofraya’ ilkesi doğrultusunda yağa dönüştürülerek 5'er litrelik şişelerle ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına ulaştırılacak.