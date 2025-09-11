Halk hedefe inanmıyor! Enflasyon beklentisi yükseldi

Yayınlanma:
Ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyon beklentisi ile halkın enflasyon beklentisi arasında uçurum var. Yapılan son araştırma ise halkın beklentisinin yükseldiğini ortaya koydu.

Koç Üniversitesi tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nin Eylül 2025 sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Anket verilerine göre, önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon tahminlerinde düşüş eğilimi sürerken, yıl sonuna dair enflasyon beklentilerinde ise artış gözlemlendi.

12 AYLIK BEKLENTİLER GERİLEDİ, YIL SONU ÖNGÖRÜLERİ YÜKSELDİ

Ekonomim'de yer alan anket sonuçlarına göre, vatandaşların gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi ortalama %58 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki ay bu oran %59 olarak kaydedilmişti. Öte yandan yıl sonu enflasyon tahmini ise %62’den %65’e yükseldi.

GEÇMİŞ DÖNEM ENFLASYON HİSSİYATI ARTTI

Katılımcıların geride kalan 12 ayda hissettikleri enflasyon oranı da artış gösterdi. Ağustos ayında %69 olarak açıklanan hissedilen enflasyon, eylül ayında %70 seviyesine ulaştı.

“NET BİR GÖRÜNÜM OLUŞMUYOR”

Anket sonuçlarını değerlendiren Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Dünya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp, verilerin belirgin bir tablo ortaya koymadığını dile getirdi. Demiralp, şu ifadeleri kullandı:

“Eylül ayında açıklanan Hanehalkı Enflasyon Beklentileri, çok açık bir tablo sunmuyor. 12 ay sonrasına dair beklentilerde düşüş devam ederken, yıl sonu ile geçmiş 12 aya yönelik hissedilen enflasyonda artış var."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

