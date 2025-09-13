Haftanın en çok kazandıranları belli oldu!

Haftalık yatırım araçlarından en çok kazandıran yatırım aracı ve en çok kaybettiren araç belli oldu. Yatırımcısına en çok kaybettiren ise CHP operasyonu sonrası hızla düşen BIST100 endeksi oldu.

Borsada geçtiğimiz haftanın kaybettiren ve kazananları belli oldu. Yatırımcıya en çok kaybettiren ise CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atama kararı oldu. Kayyum kararının ardından BIST100 endeksi hızla düştü ve devre kesici uygulandı. Düşüş önlenemedi ve sonraki günlerde de devam etti. 11,500 civarından 10, 265'e kadar indi.

BIST 100 endeksi, bir önceki haftaya göre %3,33’lük bir düşüşle yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

GRAM ALTIN YÜZDE 1,85 DEĞER KAZANDI

Kapalıçarşı’da 24 ayar gram altın satış fiyatı, geçtiğimiz haftaya göre %1,85 oranında artarak 4.857,10 TL’ye yükseldi.

CUMHURİYET ALTINI 32 BİN 793 LİRAYA ÇIKTI

Altın yatırım araçları arasında Cumhuriyet altını, haftayı %1,84’lük yükselişle kapatarak satış fiyatını 32.793 TL’ye taşıdı.

ÇEYREK ALTIN 8 BİN LİRAYI AŞTI

Hafta başında 7.987 TL seviyelerinde olan çeyrek altın, %1,87 değer kazanarak 8.136 TL’ye çıktı ve 8 bin lira seviyesini aştı.

DOLAR KURUNDA SINIRLI YÜKSELİŞ

ABD doları, bu hafta %0,11 artarak 41,3680 TL seviyesine yükseldi.

EURO YATAY SEYİR İZLEDİ

Euro, hafta boyunca önemli bir değişiklik göstermeyerek 48,5110 TL seviyesinden kapanış yaptı.

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI DEĞER KAYBETTİ

Haftalık performanslara göre:

Yatırım fonları, ortalama %0,55 oranında geriledi.

Emeklilik fonları ise %0,47 oranında değer kaybetti.

aa-20250912-39096389-39096388-yatir-c3oh.jpg

KIYMETLİ MADEN FONLARI HAFTANIN LİDERİ OLDU

Fon kategorilerine bakıldığında, bu hafta yatırımcısına en fazla kazandıran fon türü %3,58’lik artışla "kıymetli maden fonları" oldu. Bu fonlar özellikle altındaki yükselişten pozitif etkilendi.

Haftalık bazda yatırım fonları arasında en fazla değer kaybı yaşayan fon, %68,32 oranındaki düşüşle Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Emeklilik fonları tarafında ise en büyük kaybı, %5,58’lik gerilemeyle Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu yaşadı.

Söz konusu dönemde yatırımcılarına en çok kaybettiren 10 yatırım ve emeklilik fonu şöyle sıralandı:

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN YATIRIM FONLARI

yatirimfonlari.png

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

