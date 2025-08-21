Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar

Yayınlanma:
OMSA Metal işçileri 44 gündür fabrika önünde sürdürdükleri grevlerini patronun evinin önüne taşıdılar. İşçiler, bugünden itibaren şirketin Genel Müdürü Fırat Sungur'un İstanbul'daki evinin önünde nöbete başladı.

Dilovası’nda faaliyet gösteren İsveç sermayeli OMSA Metal fabrikasında çalışan işçilerin sendikal mücadelesi 44. gününde sürüyor. Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenen işçiler, patronun hukuk tanımaz tutumuna karşı bu kez şirketin Genel Müdürü Fırat Sungur’un evinin önünde nöbet başlatacaklarını duyurdu.

Birleşik Metal-İş’in açıklamasına göre, 30 Ocak 2025’te çoğunluğu sağlayarak Çalışma Bakanlığı’ndan yetki tespiti alan işçiler, sürecin başından itibaren işverenin engellemeleriyle karşılaştı. Sendikal örgütlenmeden haberdar olan fabrika yönetimi önce bir işçiyi işten çıkardı, işçilerin mücadelesi sonucu geri almak zorunda kaldı.

Yetki tespitine itiraz eden işveren, toplu sözleşme görüşmelerine başlamak zorunda kalsa da uzlaşmaz bir tavır sergiledi. Görüşmelerin ilerleyen günlerinde bir işçi daha işten atıldı. Bunun üzerine direnişe geçen 57 işçi ise topluca ve tazminatsız şekilde işten çıkarıldı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Omsa işçileri, 44 gündür fabrika önünde onurlu direnişini sürdürüyor. Ancak bugün itibariyle işverenin hukuk tanımazlığı karşısında mücadelemizi artık fabrikanın dışına taşıyoruz. İşçilerin sendikal iradesini yok sayan, toplu sözleşme hakkımızı gasbeden bu anlayışa karşı, şirketin Genel Müdürü Fırat Sungur’un evinin önünde nöbete başlıyoruz.

Bir kez daha ilan ediyoruz: Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Haklarımızı alana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. OMSA işçileri açken fabrikada da evlerinde de patronlara huzur vermeyeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

