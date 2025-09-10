Gram altın 5 bin lira olacak!

Altın fiyatlarında son haftalarda dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. Ağustos ayının ortasında yaklaşık 4.300 TL seviyesinde olan gram altın, üç haftalık süreçte 4.800 TL’nin üzerine çıkarak hızlı bir ivme yakaladı. Yani 2 haftada 500 TL’ye yakın değer kazandı. Haliyle gram altın, yatırımcının odağında yer almayı sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARINDA TARİHİ TIRMANIŞ

Eylül ayına sert bir giriş yapan altın, 27 Ağustos 2025 itibarıyla 4.400 TL seviyelerinde işlem görmekteydi. Ardından gelen günlerde sırasıyla 4.500 TL, 4.600 TL, 4.700 TL ve 4.800 TL eşiklerini aşarak tarihi rekorlarını tazeledi. Bugün itibarıyla gram altın, 4.842 TL seviyesini geride bırakarak yeni zirvelere yöneldi.

12 GÜNLÜK KESİNTİSİZ REKOR SERİSİ

Gram altın, son 12 işlem gününde kesintisiz olarak yeni rekor seviyelere ulaştı. Piyasadaki bu sert yükselişin, kısa vadede yatırımcılar tarafından öngörülmediği belirtiliyor. 17 Eylül 2025’te açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde ise piyasalardaki volatilite artarak devam ediyor.

"GRAM ALTIN 5 BİN TL'Yİ GÖRECEKTİR"

Piyasa katılımcılarının yakından izlediği kritik eşik ise 5.000 TL seviyesi. BLF Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Gram altında son 12 günde istikrarlı bir yükseliş serisi izliyoruz ve 4.900 TL seviyesi test ediliyor. Büyük olasılıkla, Fed’in faiz kararı öncesinde gram altın 5.000 TL’yi görecektir.”