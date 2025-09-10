Gram altın 5 bin lira olacak!

Gram altın 5 bin lira olacak!
Yayınlanma:
Altın fiyatlarında rekorlar serisi 2 haftaya damgasını vurdu. Ancak altın fiyatları düşecek mi daha yükselir mi soruları kafaları karıştırıyor. Altın almayı düşünenler doğru zamanın hangi zaman olduğu sorusuna cevap arıyor. Bu sorulara cavap almak için uzmanların söyledikleri yakından takip ediliyor. İşte uzman isimden altının rotasına ilişkin ipuçları...

Altın fiyatlarında son haftalarda dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. Ağustos ayının ortasında yaklaşık 4.300 TL seviyesinde olan gram altın, üç haftalık süreçte 4.800 TL’nin üzerine çıkarak hızlı bir ivme yakaladı. Yani 2 haftada 500 TL’ye yakın değer kazandı. Haliyle gram altın, yatırımcının odağında yer almayı sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARINDA TARİHİ TIRMANIŞ

Eylül ayına sert bir giriş yapan altın, 27 Ağustos 2025 itibarıyla 4.400 TL seviyelerinde işlem görmekteydi. Ardından gelen günlerde sırasıyla 4.500 TL, 4.600 TL, 4.700 TL ve 4.800 TL eşiklerini aşarak tarihi rekorlarını tazeledi. Bugün itibarıyla gram altın, 4.842 TL seviyesini geride bırakarak yeni zirvelere yöneldi.

12 GÜNLÜK KESİNTİSİZ REKOR SERİSİ

Gram altın, son 12 işlem gününde kesintisiz olarak yeni rekor seviyelere ulaştı. Piyasadaki bu sert yükselişin, kısa vadede yatırımcılar tarafından öngörülmediği belirtiliyor. 17 Eylül 2025’te açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde ise piyasalardaki volatilite artarak devam ediyor.

"GRAM ALTIN 5 BİN TL'Yİ GÖRECEKTİR"

Piyasa katılımcılarının yakından izlediği kritik eşik ise 5.000 TL seviyesi. BLF Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Gram altında son 12 günde istikrarlı bir yükseliş serisi izliyoruz ve 4.900 TL seviyesi test ediliyor. Büyük olasılıkla, Fed’in faiz kararı öncesinde gram altın 5.000 TL’yi görecektir.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Ekonomi
TOGG'a ortak mı geliyor? Açıklama yapıldı!
TOGG'a ortak mı geliyor? Açıklama yapıldı!
Anlaşma imzalandı: Kasadan ASELSAN'a 1 milyar 650 euro çıkacak!
Anlaşma imzalandı: Kasadan ASELSAN'a 1 milyar 650 euro çıkacak!