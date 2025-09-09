Gram altın 400 lira yükseldi!

Altın fiyatlarında yine tarihi bir zirve görüldü. Geçen hafta rekor üzerine rekor kıran gram altın yeni haftada da rekor serisini sürdürüyor.

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah tırmanan gerilim Borsa İstanbul'da da agresif hareketlere neden oldu. BIST 100'deki değer kaybı yaşanırken devre kesici uygulama devreye alındı. Belirsizlik ve kriz ortamlarından güçlenerek çıkan altın da yeniden yükselişe geçti.

Gram altın dün 4 bin 842 liraya çıkarak yeni rekor kırmıştı. Ancak şimdi bu rekoru da geride bıraktı. Gram altın 9 Eylül 2025 sabahında 4 bin 852 lirayı gördü.

Salı gününe ait altın fiyatları...

Gram altın

4.851,46

4.851,94

22 Ayar Bilezik

4.447,09

4.475,00

Altın (ONS)

3.654,70

3.655,02

Altın ($/kg)

116.958,00

116.969,00

Cumhuriyet Altını

31.809,00

32.084,00

Yarım Altın

15.954,00

16.117,00

Çeyrek Altın

7.977,00

8.058,00

Reşat Altını

31.841,47

32.116,95

22 Ayar Altın TL/Gr

4.451,47

4.694,34

Gremse Altın

78.023,39

79.802,70

Tam Altın

31.209,36

31.823,46