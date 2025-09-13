Gözler Fed'de: Faiz kararını açıklayacak

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle yukarı yönlü bir seyir izledi. Yeni haftada ise gözler Fed’in faiz kararı ile Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

ENFLASYON VE İSTİHDAM VERİLERİ BELİRSİZLİĞİ AZALTTI

ABD’de bir süredir devam eden para politikasına dair belirsizlikler, iş gücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri ve ılımlı gelen enflasyon verilerinin etkisiyle azaldı. Bu gelişmelerle birlikte, Fed’in vereceği mesajlar ve politika duruşu yatırımcıların ana gündem maddesi oldu.

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Piyasalar, Fed’in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını kesin gözüyle değerlendiriyor. Ayrıca yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi, 2026’da ise en az 3 ek indirim daha bekleniyor.

ENFLASYON VERİLERİ: YILLIK BAZDA YÜKSELİŞ VAR

Ağustos ayında ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda %0,4 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda %2,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bu oran, Ocak ayından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE ise aylık %0,3 ve yıllık %3,1 artışla beklentilere uygun geldi.

TRUMP'TAN FED’E SERT ÇAĞRI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkede enflasyon olmadığını öne sürerek, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faizleri “hemen ve büyük ölçekte” düşürmesi gerektiğini savundu.

Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınması yönündeki girişimine dair yasal süreç devam ederken, yönetim temyiz mahkemesine başvurarak alt mahkemenin kararının Fed toplantısından önce durdurulmasını istedi.

POWELL YERİNE YENİ İSİMLER GÜNDEMDE

ABD basınında çıkan haberlere göre, Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Jerome Powell’ın yerine geçebilecek potansiyel adaylarla görüşmeler yaptığı iddia edildi.

IMF VE FİTCH’TEN FAİZ MESAJLARI

IMF Sözcüsü Julie Kozack, Fed’in faiz indirimine gitmesi için alan bulunduğunu belirtti. Fitch ise "Küresel Büyüme Tahminleri Yukarı Yönlü Revize Edildi Ancak ABD Ekonomisi Yavaşlıyor" başlıklı Eylül raporunda, dünya ekonomisinin 2025'te yavaşlamasını beklediklerini ve 2027’de büyümenin %2,6’ya ulaşacağını öngördü.

TAHVİL, ALTIN VE DİĞER EMTİADA YÜKSELİŞ

ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftayı %4,06 ile kapatırken, Perşembe günü %4’ün altına inerek 3,99’u gördü. Altının ons fiyatı 3.674,48 dolara kadar yükselerek rekor seviyeye çıktı, haftayı %1,6 artışla 3.643 dolarda tamamladı.

Gümüş, 42,3 doları test ederek son 14 yılın zirvesine çıktı. Haftalık bazda %2,9 artışla 42,18 dolara yükseldi. Brent petrol %1,8 değer kazanarak 66,6 dolara ulaştı. Dolar endeksi ise haftayı %0,2 düşüşle 97,6 seviyesinden tamamladı.

NEW YORK BORSASI HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATTI

S&P 500 endeksi %1,59, Nasdaq %1,86 ve Dow Jones %0,95 değer kazandı. Üç büyük endeks, Perşembe günü kapanış rekorları kırdı. Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksi Eylül ayında 55,4 ile Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeye indi.

Ağustos ayında federal bütçe açığı %9 azalarak 345 milyar dolara gerilerken, gümrük vergilerinden elde edilen gelir yıllık %296 artışla 30 milyar dolara yükseldi.

AVRUPA’DA GÜNDEM: LAGARDE VE BOE

Geçtiğimiz hafta Avrupa borsaları da yükseldi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Başkan Lagarde, enflasyonun istenilen düzeyde olduğunu ancak belirsizliklerin sürdüğünü belirtti. BoE’nin faiz kararı bu hafta takip edilecek.

ECB'nin yıl bitmeden faiz indirimi yapması bekleniyor; ancak analistlere göre bu hamle Ekim değil Aralık ayında gerçekleşebilir.

JEOLOJİK RİSKLER VE SİYASİ GELİŞMELER

Polonya hava sahasının Rus İHA’ları tarafından ihlal edilmesi, bölgede jeopolitik riskleri artırdı. Fransa’da Başbakan François Bayrou’nun hükümeti, güven oylamasında düşen ilk hükümet oldu.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELDİ

Geçen hafta FTSE 100 %0,79, CAC 40 %1,96, MIB 30 %2,30 ve DAX %0,41 yükseldi. Bu hafta ise İngiltere’de işsizlik, enflasyon ve BoE faiz kararı; Avro Bölgesi’nde ise dış ticaret dengesi, Zew endeksi ve ECB açıklamaları izlenecek.

ASYA’DA FAİZ GÜNDEMİ ÖN PLANDA

Asya borsaları, Fed ve BoJ’un gevşeme politikalarına ilişkin beklentilerle pozitif seyretti. Japonya’da Başbakan İşiba’nın istifası ve yeni başbakanın daha genişlemeci politikalar benimseyeceği beklentisi piyasaları destekledi.

Japonya’da Temmuz ayında sanayi üretimi %1,2, kapasite kullanımı ise %1,1 azaldı. Ağustos ÜFE aylık %2,7 artarken yıllık %0,2 azaldı. Çin’de TÜFE %0,4 artarken, ÜFE %2,9 düştü. Bu durum, deflasyon endişelerini artırdı.

ASYA BORSALARI GÜÇLENDİ

Geçtiğimiz hafta:

Şanghay Bileşik Endeksi %1,52

Hang Seng %3,82

Kospi %5,94

Nikkei 225 %4,07 yükseldi.

Yeni haftada Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar, Japonya'da ise dış ticaret, enflasyon ve BoJ faiz kararı takip edilecek. Japonya’da pazartesi günü piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.