ABD’de enflasyon verileri, piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. Eylül ayı tüketici fiyatları yüzde 0,3 artış göstererek beklentilerin (yüzde 0,4) altında kaldı.

ÇEKİRDEK TÜFE DE DÜŞÜŞTE

Eylül ayında çekirdek TÜFE aylık bazda yüzde 0,2 artarken, beklenti yüzde 0,3’tü. Yıllık çekirdek TÜFE ise yüzde 3,0 olarak açıklandı; piyasa beklentisi yüzde 3,1’di.

Ekonomistler ve yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek para politikası kararları öncesinde bu verileri yakından takip ediyor.

Özellikle altın fiyatları açısından enflasyon verisi yakından takip ediliyordu.

