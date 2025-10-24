Gözler buradaydı: Kritik ABD verisi açıklandı

Gözler buradaydı: Kritik ABD verisi açıklandı
Yayınlanma:
Son dakika.. Küresel piyasaların ve iç piyasaların kilitlendiği kritik ABD enflasyonu açıklandı.

ABD’de enflasyon verileri, piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. Eylül ayı tüketici fiyatları yüzde 0,3 artış göstererek beklentilerin (yüzde 0,4) altında kaldı.

ÇEKİRDEK TÜFE DE DÜŞÜŞTE

Eylül ayında çekirdek TÜFE aylık bazda yüzde 0,2 artarken, beklenti yüzde 0,3’tü. Yıllık çekirdek TÜFE ise yüzde 3,0 olarak açıklandı; piyasa beklentisi yüzde 3,1’di.

Ekonomistler ve yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek para politikası kararları öncesinde bu verileri yakından takip ediyor.

Özellikle altın fiyatları açısından enflasyon verisi yakından takip ediliyordu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Ekonomi
Renault kârını yüzde 6 artırdı!
Renault kârını yüzde 6 artırdı!
Böyle zam görülmedi! Akaryakıtta tabela yerinden oynayacak
Böyle zam görülmedi! Akaryakıtta tabela yerinden oynayacak
JPMorgan yıl sonu faiz tahminini açıkladı!
JPMorgan yıl sonu faiz tahminini açıkladı!