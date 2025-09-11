Gözler altında! Kritik ABD enflasyonu açıklandı!

ABD'de enflasyon, ağustos ayında yeniden yükseliş ivmesi kazandı. Aylık bazda beklentilerin üzerine çıkan TÜFE verisi, yıllık oranda ise piyasa tahminleriyle örtüştü.

AĞUSTOS'TA AYLIK ENFLASYON YÜZDE 0,4 ARTTI

ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı İstatistik Bürosu (BLS) tarafından bugün yayımlanan resmi verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak yüzde 0,4 oranında yükseldi. Temmuz ayında bu artış %0,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yıllık bazda enflasyon oranı ise %2,9’a çıkarak temmuzdaki %2,7 seviyesinin üzerine çıktı. Bu oran, ekonomistlerin önceden öngördüğü yıllık yüzde 2,9 seviyesine paralel gerçekleşti. Aylık TÜFE için beklenti ise %0,3’tü.

BARINMA VE GIDA FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI ÇEKTİ

Aylık enflasyona en büyük katkı barınma kaleminden geldi. Barınma endeksinde ağustos ayında %0,4’lük bir yükseliş kaydedildi. Aynı dönemde, gıda fiyatları da dikkate değer bir artış gösterdi. Gıda Endeksi genel olarak %0,5 oranında yükselirken; evde tüketilen gıda fiyatları %0,6, dışarıda tüketilenler ise %0,3 arttı.

ENERJİ FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Ağustos ayında enerji fiyatları genelinde %0,7’lik bir artış yaşandı. Bu yükselişte en büyük etken ise benzin fiyatlarında görülen %1,9’luk sıçrama oldu. Enerji kalemindeki bu hareket, toplam enflasyon rakamlarını da yukarı yönlü etkiledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON TAHMİNLERLE UYUMLU GELDİ

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ağustos ayında aylık bazda %0,3’lük bir artışla temmuz ayıyla aynı seviyede kaldı. Yükseliş gösteren kalemler arasında uçak bileti ücretleri, ikinci el otomobiller, giyim ve yeni araç fiyatları öne çıktı.

Buna karşın, sağlık hizmetleri, eğlence ve iletişim gibi alanlarda fiyatlar düşüş gösterdi.

Son 12 aylık dönemde, enerji fiyatlarındaki artış yalnızca %0,2 olarak kaydedilirken, gıda fiyatları yıllık %3,2 yükseldi. Gıda ve enerji dışındaki çekirdek enflasyon ise yıllık bazda %3,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran da piyasa beklentileriyle örtüştü.

FED'İN FAİZ KARARI ÖNCESİ KRİTİK VERİ

Açıklanan enflasyon rakamları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında yapacağı faiz kararı toplantısı öncesinde belirleyici bir rol oynayacak. Ağustosta enflasyonun yeniden hız kazanması, olası faiz indirimi ihtimalini azaltabilir.