Google'ın bilgisayar pazarını ele geçirme planı:

Yayınlanma:
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Qualcomm konferansında açılandığı üzere Google'ın kişisel bilgisayar pazarına yönelik büyük planları var ancak odak noktası artık Chrome OS değil Android olacak.

Google'ın Android mobil işletim sistemi akıllı telefon pazarının büyük bir kısmını elinde tutuyor ve tek rakibi, tüm iPhone modellerini destekleyen iOS işletim sistemine sahip Apple. Google, telefon işletim sisteminin yanı sıra bilgisayarlar için tasarlanmış bir platform olan Chrome OS'yi de piyasaya sürdü ve tanınmış donanım şirketleriyle iş birliği yaparak çok sayıda Chromebook modelini piyasaya sürdü.

BAĞLANTI PLATFORMLARI

Konferansta konuşmacı olarak yer alan Google'ın Cihazlar ve Servisler bölümünden Rick Osterloh , şirketinin bugüne kadar bilgisayar ve telefonlar için farklı sistemler geliştirdiğini, ancak şu anda bu platformları birbirine bağlamak istedikleri bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

qualcomm-google-snapdragon-summit.webp

Bu nedenle kişisel ve masaüstü bilgisayar sistemlerindeki ürünlerimiz için ortak bir teknik temel oluşturuyoruz, diye açıkladı.

Yani gelecek, Android ile ChromeOS'un birleşmesi olacak ve Google, Android 16 ile birlikte bu yönde hamleler yapmaya başladı bile, zira bu işletim sistemi sürümüne sahip telefonlar, harici ekranlarda daha fazla uygulama kullanımına olanak tanıyan daha gelişmiş bir masaüstü moduyla geliyor.

Elbette yapay zekadan da bahsedildi, bu da büyük önem taşıyacak ve Gemini, Google Asistan ve daha geniş bir yapay zeka uygulamaları paketi Google'ın kişisel bilgisayarlar için ekosistemine entegre edilecek.

MUHTEŞEM BİR CİHAZ

Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, yaptıkları şeyin çok büyük ve önemli olduğunu doğruladı . İnanılmaz olarak nitelendirdiği gizemli Google cihazını gören Amon , piyasaya çıkmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Cihazın, mobilite ve kişisel bilgisayarları birbirine bağlama vizyonunu getirdiğini açıkladı.

Ancak bu büyük sözlere rağmen, bu tür bir bilgisayardan ne bekleyebileceğimize dair kamuoyuyla herhangi bir spesifik donanım ayrıntısı paylaşmadı; ancak bu tür Android PC'lerin Qualcomm'un donanımlarıyla güçlendirileceği açık.

Bahsedilmeyen bir diğer önemli konu ise zaman çizelgesi. Dolayısıyla, bunun yakın zamanda hayata geçebilecek bir proje olup olmadığı, yoksa henüz başlangıç ​​aşamasında olup Android bilgisayarları beklememiz gerekip gerekmediği bilinmiyor.

