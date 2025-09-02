Gizli anlaşma yaptılar iddiası! Rekabet Kurulu 33 şirket hakkında soruşturma başlattı

Gizli anlaşma yaptılar iddiası! Rekabet Kurulu 33 şirket hakkında soruşturma başlattı
Yayınlanma:
Rekabet Kurulu tersaneleri mercek altına aldı. 33 önde gelen şirket, 2 birlik ve 1 danışmanlık firması hakkında soruşturma başlattı. Firmalara, gizli anlaşma yaparak çalışan maaşlarını ortak belirlediği suçlaması yöneltildi.

Rekabet Kurumu, Türkiye’nin önde gelen tersaneleriyle ilgili dikkat çeken bir soruşturma başlattı. 33 şirket, 2 birlik ve 1 danışmanlık firması; çalışan maaşlarını birlikte belirlemek ve "çalışan transferini engelleyen" gizli anlaşmalara taraf olmakla suçlanıyor.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, tersanecilik sektörüne yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı. Elde edilen belge ve bilgiler ışığında, sektörde rekabeti engelleyici uygulamaların varlığına dair ciddi şüpheler oluştuğu belirtildi.

GİZLİ ANLAŞMALAR MERCEK ALTINDA

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilmiş olabileceği gerekçesiyle 33 teşebbüs, 2 sektörel birlik ve 1 danışmanlık firması hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Yapılan açıklamada, soruşturmanın kapsamına dair şu bilgilere yer verildi:

"İlgili şirketlerin iş gücü piyasasında rekabete duyarlı bilgi paylaşımı yapmaları, maaşları birlikte kararlaştırmaları, çalışan transferini engelleyen (adam ayartmama) anlaşmalara katılmaları ve bu tür uygulamaların devamını kolaylaştıran davranışlar sergilemeleri detaylı şekilde incelenecek."

STRATEJİK SEKTÖRDE KRİTİK SORUŞTURMA

Tersanecilik, Türkiye ekonomisinde stratejik öneme sahip sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle başlatılan soruşturmanın, sektörde sağlıklı bir iş gücü piyasasının korunması ve rekabetçi ortamın devamı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

SORUŞTURMA CEZA ANLAMINA GELMİYOR

Rekabet Kurumu ayrıca, hakkında soruşturma başlatılan şirketlerin şu aşamada herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya olmadıklarını da belirtti. Kurulun aldığı soruşturma kararı, yalnızca ihlal şüphesiyle detaylı inceleme yapılacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

