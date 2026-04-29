Gerçek olamayacak kadar görkemli! Sekiz tekerlekli Mercedes "şaka" gibi!

285.000 dolara satılan ve sekiz tekerlekli karavana dönüştürülen bir Mercedes-AMG G63 , o kadar inandırıcı görünüyor ki, yapay zekâ görüntü algılama araçlarını bile kandırmayı başardı.

Bu oldukça garip tasarım, çoğunlukla ikinci el otomobiller sergileyen Ukraynalı bir Instagram hesabının reklamında ortaya çıktı . Daha "geleneksel" önerilerin yanı sıra, BMW X5 Cabrio ve sekiz tekerlekli bu G-Serisi gibi daha tuhaf tasarımlar da bulunuyor ; bu aracın normal bir G63'e benzer bir fiyata satıldığı söyleniyor.

ekran-goruntusu-2026-04-29-200425.png

EKRANDAKİ BOZUK YAZI HER ŞEYİ ELE VERDİ:

Ancak sorular burada başlıyor. Eğer araç gerçek olsaydı, yapım ve dönüşüm maliyeti açıkça çok daha yüksek olurdu . Sonuçta, G-Serisi'nin aşırı versiyonlarını sunan Brabus gibi modifiye firmaları bile bu kadar uç bir şeye asla ulaşamadı. Mercedes de geçmişte altı tekerlekli bir versiyon üretti ancak sekiz tekerlekli bir versiyonla kıyaslanabilecek bir şey hiç üretmedi.

ekran-goruntusu-2026-04-29-200407.png

İddia edilen model, Mercedes-AMG G63'ü temel alarak, gövdenin sadece ön kısmını koruyor. Ön kapılardan ve arka kısımdan itibaren, iki ek aks ile toplam tekerlek sayısı sekize çıkan , tam donanımlı bir karavana dönüşüyori

ekran-goruntusu-2026-04-29-200257.png

Görseller , mutfaktan banyoya kadar bol miktarda Alcantara ve karbon detaylarla donatılmış lüks bir iç mekanı gösteriyor. Ancak, daha yakından bakıldığında, yapay zekâ kullanımını ele veren işaretler daha da belirginleşiyor. Tipik bir örnek, kontrol ekranında "pil" kelimesinin bozuk bir şekilde yazılmasıdır; bu, yapay zekâ kullanılarak oluşturulan görüntülerde sık görülen bir hatadır.

Ayrıca, aynı profil, var olmayan 2026 Volkswagen Passat R gibi diğer "şüpheli" ilanları da yayınlayarak bu ilanların güvenilirliği hakkındaki şüpheleri güçlendirdi.

