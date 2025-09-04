Genel Sağlık Sigortası'nın özel hastanelerde hükmü kalmadı

Türkiye’de özel hastane Genel Sağlık Sigortası (GSS) başvuruları son yılların en düşük seviyesine geriledi. 2015’te 90 milyon seviyesini aşan başvuru sayısı, 2024 sonunda 66 milyona kadar indi. Böylece, 2010’da kaydedilen 71 milyon başvurunun bile altına düşülmüş oldu.

BAŞVURULAR 80 MİLYONUN ALTINA GERİLEDİ

2006’da özel hastanelerin GSS kapsamına dahil edilmesiyle hızla artan başvurular, 2015’te 90,4 milyonla zirve yaptı. Ancak sonraki yıllarda düşüş başladı. 2025’in ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,16 oranında azalma kaydedildi. 2010’da toplam başvurular içinde %26 olan özel hastanelerin payı, 2024 sonunda %10’a kadar indi.

Ekonomim'den Mehmet Kaya’nın haberine göre, başvuru sayılarındaki bu sert gerileme yalnızca ekonomik nedenlerden değil, aynı zamanda bazı özel hastanelerin SGK ile yaptıkları anlaşmaları feshetmesinden de kaynaklanıyor. SGK’nın hasta başına yaptığı ödemelerin düşük kalması, sektörün en önemli sorunları arasında gösteriliyor.

SUT ÜCRETLERİ VE SGK ÖDEMELERİ KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Sektör temsilcileri, SUT ücretleri ile belirlenen ilave ödeme tavanlarının artık sürdürülemez noktaya geldiğini ifade ediyor. SGK’nın hasta başına yaptığı ödemenin maliyetlerin çok gerisinde kaldığını söyleyen yetkililer, SGK ödeme krizi nedeniyle birçok kurumun kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getiriyor.

Özel Hastaneler Platformu Başkanı Ömer Yavuz Namlı, bugüne kadar 10’a yakın hastanenin konkordato ilan ettiğini açıkladı. Namlı, “2008’de asgari ücret 403 TL iken SGK muayene için 26 TL ödüyordu. Bugün asgari ücret 22 bin TL’ye çıkmasına rağmen SGK’nın muayene başına ödediği tutar sadece 130 TL. Bu tablo matematiksel olarak sürdürülebilir değil” dedi.

ÖZEL HASTANELERİN SAYISI AZALIYOR

Türkiye’de 2023 yılı itibarıyla 933 kamu, 68 üniversite ve 565 özel hastane bulunuyordu. Ancak Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, bu sayının 500’ün altına doğru gerilediğini vurguladı.

NEDEN AZALDI?

Bahat, özel hastane GSS başvurularındaki azalmanın üç ana nedenine dikkat çekti:

Kamu hastanelerinin sayısının artması,

Özel hastanelerde görev yapan doktorların düşük ödemeler yüzünden muayenehane açmaya yönelmesi,

SUT ücretleri ve SGK’nın yaptığı düşük ödemeler.

“ÖZEL HASTANELER YENİDEN ZENGİNLERİN HASTANESİNE DÖNÜYOR”

Bahat, SGK ödemelerinin hem hekimleri hem de hastaneleri ekonomik darboğaza soktuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal Güvenlik Kurumu bir muayene için 110 TL ödüyor, vatandaş da 220 TL ilave ücret ödüyor. Özel hastaneler 2005’ten sonra halkın hastaneleri olmuştu, fakat şimdi yeniden zenginlerin hastanelerine dönüşüyor.”

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Reşat Bahat, çözüm için iki adım önerdi:

SUT bedellerinin yükseltilmesi,

Özel hastanelere, devlet hastanelerindeki gibi daha geniş yan dal uzmanlık kadrolarının verilmesi.

Özellikle gastroenterolog, medikal onkolog ve çocuk psikiyatristi gibi branşlarda yeni kadro tahsis edilmezse, özel hastanelerin hizmet çeşitliliğini artırmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Bahat, finansman sorunları ve genel ekonomik koşulların da özel sağlık kuruluşlarının geleceğini tehdit ettiğini belirtti.