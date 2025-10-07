Fuarlarda kurallar değişti

Fuarlarda kurallar değişti
Yurt dışı fuarlarında yeni kurallar getirildi. İşte Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen düzenlemenin ayrıntıları...

Ticaret Bakanlığı, yurt dışında düzenlenecek fuarlara ilişkin kriterleri yeniden belirledi.
Organizatörlerin sorumluluk alanlarına dair maddeler güncellenirken, bazı hükümler yürürlükten kaldırıldı.

TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

“Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, yurt dışı fuar organizasyonu, Bakanlık tarafından yetkilendirilen yurt dışı fuar organizatörü koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikler olarak tanımlandı.

ORGANİZATÖRLERİN GÖREVLERİNE YENİ DÜZENLEME

Tebliğ kapsamında, organizatörlerin görev ve sorumlulukları yeniden şekillendirildi.

Katılımcı firmaların unvanlarının stant alanlarında bulundurulması zorunluluğuna ilişkin madde kaldırıldı.
Böylece organizatörlerin bu konuda yükümlülüğü sona ermiş oldu.

YABANCI DİL ŞARTI GELDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte geçici belge alacak personelde yabancı dil yeterliliği şartı getirildi. Buna göre, organizasyon personelinden en az üç kişinin, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce veya Rusça dillerinden birinde YDS’den en az C düzeyinde puan alması gerekecek.

BAŞVURULAR İÇİN 3 AY ÖNCE ŞARTI

Organizatör firmalar, düzenleyecekleri fuarların başlangıç tarihinden en az üç ay önce, Ticaret Bakanlığı’na bağlı İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecek.
Bakanlığın onayı olmadan gerçekleştirilen fuar organizasyonları ise ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.

KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIM

Bakanlığın uygun görüşü alınmadan yapılan yurt dışı fuarları için, ilgili organizatör firmalar 3 ila 12 ay arasında fuar düzenleme başvurusu yapamayacak.

Ayrıca, belgesi veya geçici belgesi iki kez iptal edilen organizatörler, iptalin tebliğinden itibaren 5 yıl süreyle yeni belge talebinde bulunamayacak.

UYUM SÜRECİ 2026’DA TAMAMLANACAK

Tebliğ kapsamında, tüm organizatör firma ve kuruluşların 1 Haziran 2026 tarihine kadar yeni düzenlemelere uyum sağlaması zorunlu olacak.
Bu tarihten itibaren uyumsuzluk tespit edilen organizatörler, fuar düzenleme izinlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

