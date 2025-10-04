Fiyat etiketlerine düzenleme geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde düzenlenen “İSTOÇ İş İnsanları İstişare Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda esnaf ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bolat, Türkiye’nin son 22 yılda ekonomik büyüme, istihdam ve ihracat alanlarında kaydettiği mesafeleri aktardı.

Bakan Bolat, dijitalleşme ve e-ticaretin önemine vurgu yaparak, e-ticarette geri kalan işletmelerin rekabet avantajını kaybedebileceği uyarısında bulundu. Esnafın şikayet ve taleplerini dinlemek için geniş bir heyetle toplantıda bulunduklarını ifade etti.

FİYAT ETİKETLERİ VE E-TİCARETTE YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Bolat, toplantıda fiyat etiketleri ve e-ticaretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

"Birçok alanda düzenlemelerimizi yaptık. Çok yakında, birkaç gün içinde fiyat etiket düzenlememiz geliyor. (Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde) Devrim gibi önemli kararlarımız, düzenlemelerimiz olacak. Biz bunları yaparken kuruluşlarla birlikte yapıyor, düzenlemelerimizi görüşe açıyoruz, onların fikirlerini alıyoruz. Bir odaya kapanıp kendi başımıza kendimiz uydurmuyoruz. Hep istişarelerle, koordinasyonla doğruyu bulmaya çalışıyoruz. e-İhracatta ve e-ticarette de önemli değişiklikler yaptık. Bunlar devam edecek. e-İhracata yönelik desteklerimiz aynı mal ihracatına, hizmetler ihracatına yönelik desteklerimiz gibi var. Birçok destek mekanizmamız sizlerin emrinde, hizmetinde, bunlardan faydalanabilirsiniz. Ticaret Bakanlığımızın imkanlarını, çalışmalarını lütfen iyi değerlendirelim. 7 gün 24 saat sizlerle iletişime açığız. "

Toplantının ardından Bolat ve heyeti, İSTOÇ esnafının talep ve sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini değerlendirdi.