Flash TV satışa çıktı: İhale tarihi belli oldu

Yayınlanma:
Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash Haber TV satışa çıktı. TMSF'den yapılan açıklama ile ihale tarihi belli oldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash Haber TV'nin ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Satış için belirlenen başlangıç bedeli 84 milyon lira olarak açıklandı.

Kapalı zarfla teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleşecek ihaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 16 Eylül'e kadar yapılacağı açıklanan satış sürecinde ihale tarihi de belli oldu.

Flash Haber TV’nin ilgili satış ilanı, TMSF tarafından resmi olarak duyuruldu. İhalenin kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle 17 Eylül 2025’te İstanbul’da gerçekleştirileceği belirtildi.

İhaleye katılmak isteyen şirketlerin ise 8.4 milyon TL teminat yatırması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

