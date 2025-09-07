Fiyatlara tepki: Kırtasiye değil sanki kuyumcu

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına saatler kala, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde veliler kırtasiye alışverişi için mağazaların yolunu tuttu. Ancak fiyatlardaki artış, ailelerin alışveriş yapmasını zorlaştırıyor. Eğitim-Sen Yüksekova Temsilcisi Mehmet Canan, velilerin fiyatlara "Kuyumcuya mı geldik yoksa kırtasiyeye mi?" diyerek tepki gösterdiğini aktardı.

AİLELER, KIRTASİYE MALİYETLERİ KARŞISINDA ZORLANIYOR

Özellikle asgari ücretle geçinen haneler, okul alışverişi nedeniyle ciddi ekonomik baskı altında. Veliler, geçen yıla kıyasla fiyatlarda büyük oranda artış olduğunu, bu nedenle kırtasiyelerdense marketleri tercih ettiklerini dile getiriyor.

Eğitim-Sen Yüksekova Temsilcisi Mehmet Canan, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için çanta ve temel kırtasiye ihtiyaçlarının 3 bin ila 4 bin lira arasında değiştiğini, lise öğrencileri için ise bu rakamın daha da yükseldiğini belirtti. Canan, “Asgari ücretli ailelerin bu yükü taşıması imkânsız hale geldi. Beslenme çantasına yiyecek koyamayan aileler, çocuklarını okul öncesi eğitime bile gönderemiyor. Bu durum bölgedeki derin yoksulluğun somut bir göstergesidir” dedi.

EK KAYNAKLAR DA BÜYÜK YÜK

Canan ayrıca sadece kırtasiye değil, ek kaynak kitapların da veliler üzerinde maddi yük oluşturduğunu söyledi. "En basit ilkokul kitabı bile 200 TL’nin altına düşmüyor. Öğretmenlerin verdiği listeyi tamamlamakta güçlük çeken veliler, geçen seneye kıyasla yüzde 60’a varan fiyat artışlarından yakınıyor. İnsanlar, 'Kuyumcuya mı geldik yoksa kırtasiyeye mi?' diye tepki gösteriyorlar."

“FİYATLAR ÇOK YÜKSEK, MARKETLERE YÖNELİYORUZ”

İki çocuk annesi Kevser Mermit, her bir çocuğu için yaklaşık 2 bin TL harcadığını ama eksiklerinin hâlâ tamamlanmadığını söyledi. Mermit, "Kırtasiyelerde fiyatlar daha pahalı, o yüzden genellikle marketlerden alışveriş yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Berivan Gürdal ise, çok sayıda çocuğu olan ailelerin daha da zor durumda olduğunu belirterek, “Bazı ailelerin üç-dört öğrencisi var. Devletin kırtasiye desteği vermesini bekliyoruz” dedi.

sınıf öğrencisi Nurşin Çakmakçı ise, fiyatların yüksekliğinden dolayı uygun fiyatlı ürünler bulabilmek için indirimli mağazaları tercih ettiğini söyledi.

KIRTASİYECİLER DE ŞİKAYETÇİ: “HAREKETLİLİK YOK”

Kırtasiye esnafı Sinan Tayak da, satışların beklentilerin altında kaldığını belirterek, “Okulların açılmasına rağmen çarşıda ciddi bir hareketlilik yok. Veliler fiyat araştırması yapıyor ama toplu alışverişten vazgeçiyor. Bu durum esnaf olarak bizi de ekonomik olarak etkiliyor” şeklinde konuştu.