'Finansal kiralama' günün kazananı oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 17,11 puan düşüşle 11.165,85 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 146,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,25 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı yüzde 7,95 ile finansal kiralama faktoring sağladı, en çok kayıp ise yüzde 1,66 ile metal eşya makinede oldu.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları öncesinde karışık seyir izlerken, BIST 100 de gün boyunca dalgalı hareket ederek negatif kapanış yaptı. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana gerileyerek Şubat 2020’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Öte yandan, TCMB verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu temmuzda 2,5 milyar dolar artarak 199,3 milyar dolara ulaştı.

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.