Fed faiz indirdi S&P endeksi tahmini yükseldi

ABD’de yatırımcı güveninin toparlanması ve Fed’in faiz indirimleri sonrasında, Goldman Sachs S&P 500 endeksi için 6 ve 12 aylık getiri tahminlerini revize etti.

S&P 500’DE 7.000 SEVİYESİ HEDEFTE

Goldman Sachs, S&P 500 endeksinin 6 ayda %5, 12 ayda ise %8 getiri sağlayabileceğini öngörerek endeksin sırasıyla 7.000 ve 7.200 seviyelerine ulaşabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Fed, artan işsizlik oranları ve zayıflayan işgücü piyasasına rağmen Aralık ayından bu yana ilk kez faiz indirimi yaptı. Banka, Ekim ve Aralık toplantılarında da ek indirim sinyali verdi. Goldman analistleri ise bu toplantılarda çeyrek puanlık faiz indirimlerinin gerçekleşmesini bekliyor.

TARİFELERİN GERİ ÇEKİLMESİ PİYASAYI RAHATLATTI

Yılın ilk aylarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Nisan ayında açıkladığı “Kurtuluş Günü” tarifeleri küresel piyasalarda resesyon korkusu yaratmış, hisse senedi satışlarını hızlandırmış ve çoğu yatırım kuruluşunun hedeflerini 6.000 puanın altına çekmesine yol açmıştı.

Ancak tarifelerin geri çekilmesi ve Fed’in gevşeme beklentileri, yatırımcıların endişelerini azaltarak resesyon risklerini düşürdü ve hisse senetlerinin rekor seviyelere yükselmesini sağladı.