Fed faiz indirdi S&P endeksi tahmini yükseldi

Fed faiz indirdi S&P endeksi tahmini yükseldi
Yayınlanma:
ABD'de olumlu gelişmeler beklentiyi de yukarı yönlü değiştirdi.

ABD’de yatırımcı güveninin toparlanması ve Fed’in faiz indirimleri sonrasında, Goldman Sachs S&P 500 endeksi için 6 ve 12 aylık getiri tahminlerini revize etti.

S&P 500’DE 7.000 SEVİYESİ HEDEFTE

Goldman Sachs, S&P 500 endeksinin 6 ayda %5, 12 ayda ise %8 getiri sağlayabileceğini öngörerek endeksin sırasıyla 7.000 ve 7.200 seviyelerine ulaşabileceğini açıkladı.

Trump Çinli firmayı tehdit etmişti: TikTok ABD’li teknoloji devine satılıyorTrump Çinli firmayı tehdit etmişti: TikTok ABD’li teknoloji devine satılıyor

Geçtiğimiz hafta Fed, artan işsizlik oranları ve zayıflayan işgücü piyasasına rağmen Aralık ayından bu yana ilk kez faiz indirimi yaptı. Banka, Ekim ve Aralık toplantılarında da ek indirim sinyali verdi. Goldman analistleri ise bu toplantılarda çeyrek puanlık faiz indirimlerinin gerçekleşmesini bekliyor.

TARİFELERİN GERİ ÇEKİLMESİ PİYASAYI RAHATLATTI

Yılın ilk aylarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Nisan ayında açıkladığı “Kurtuluş Günü” tarifeleri küresel piyasalarda resesyon korkusu yaratmış, hisse senedi satışlarını hızlandırmış ve çoğu yatırım kuruluşunun hedeflerini 6.000 puanın altına çekmesine yol açmıştı.

Fed’in faiz indirimi sonrası S&amp;P 500 tarihi zirvede kapandıFed’in faiz indirimi sonrası S&P 500 tarihi zirvede kapandı

Ancak tarifelerin geri çekilmesi ve Fed’in gevşeme beklentileri, yatırımcıların endişelerini azaltarak resesyon risklerini düşürdü ve hisse senetlerinin rekor seviyelere yükselmesini sağladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Ekonomi
Ankara İstanbul'u geçti: En hızlı büyüyen 100 şirket belli oldu! İlk sırada bakın kim var
Ankara İstanbul'u geçti: En hızlı büyüyen 100 şirket belli oldu! İlk sırada bakın kim var
Turistler gelmiyor! Nedenine hiç şaşırmayacaksınız
Turistler gelmiyor! Nedenine hiç şaşırmayacaksınız
Bakan açıkladı: Erken emeklilik geliyor!
Bakan açıkladı: Erken emeklilik geliyor!