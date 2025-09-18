Fed’in faiz indirimi sonrası S&P 500 tarihi zirvede kapandı

Fed’in faiz indirimi sonrası S&P 500 tarihi zirvede kapandı
Yayınlanma:
New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 25 baz puan indirmesi ve bu yıl içinde yeni faiz indirimlerine kapı aralaması sonrası günü yükselişle tamamladı. S&P 500 endeksi %0,48 yükselişle 6.631,96 puandan kapanırken, Nasdaq Composite %0,94 artışla 22.470,73 seviyesine çıktı. Dow Jones Sanayi Endeksi ise 124 puan (%0,27) yükselerek 46.142,42 puandan günü tamamladı.

ABD borsaları Perşembe günü rekor seviyelerden kapanırken, küçük ölçekli şirket hisseleri en güçlü yükselişi kaydetti. Bu artışta, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmesi ve ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir yol izleneceği sinyali vermesi etkili oldu.

Dün Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine giden Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti.

Banka'nın para politikası karar metninde, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına işaret edilmişti.

Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken, bu tahmin 2025'te başka faiz indirimlerinin yapılabileceğinin sinyalini vermişti.

Ekonomik gelişmelerin etkisiyle Dow Jones endeksi yüzde 0,27 artarak 46.142,24 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artışla 6.631,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 22.470,73 puana ulaştı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş kaydedildi. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Eylül ile biten haftada 231 bine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta da ABD'li çip üreticisi Nvidia, Intel ile yaptığı veri merkezi ve bilgisayar ürünlerini birlikte geliştirmeye yönelik işbirliği kapsamında şirkete 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu haber sonrası Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,5, Intel'in hisseleri yüzde 22,8 yükseldi.

CrowdStrike'ın hisseleri de gelir artışı hedeflerinin analist tahminlerini aşmasının ardından yüzde 12,8 değer kazandı.

Haftalık bazda bakıldığında, S&P 500 %0,7 artışla son yedi haftanın altısında kazanç sağlamaya yöneldi. Dow Jones %0,7, Nasdaq %1,5 yükselirken; Russell 2000 ise %3’e yaklaşan haftalık kazançla en güçlü performansı gösterdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Ekonomi
Yapay zekaya 2 milyar sterlin yatırım yapılacak
Yapay zekaya 2 milyar sterlin yatırım yapılacak
Faiz kararları sonrası Avrupalı yatırımcılar yükselişe geçti
Faiz kararları sonrası Avrupalı yatırımcılar yükselişe geçti