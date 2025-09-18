Fed’in faiz indirimi sonrası S&P 500 tarihi zirvede kapandı

ABD borsaları Perşembe günü rekor seviyelerden kapanırken, küçük ölçekli şirket hisseleri en güçlü yükselişi kaydetti. Bu artışta, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmesi ve ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir yol izleneceği sinyali vermesi etkili oldu.

Dün Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine giden Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti.

Banka'nın para politikası karar metninde, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına işaret edilmişti.

Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken, bu tahmin 2025'te başka faiz indirimlerinin yapılabileceğinin sinyalini vermişti.

Ekonomik gelişmelerin etkisiyle Dow Jones endeksi yüzde 0,27 artarak 46.142,24 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artışla 6.631,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 22.470,73 puana ulaştı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş kaydedildi. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Eylül ile biten haftada 231 bine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta da ABD'li çip üreticisi Nvidia, Intel ile yaptığı veri merkezi ve bilgisayar ürünlerini birlikte geliştirmeye yönelik işbirliği kapsamında şirkete 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu haber sonrası Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,5, Intel'in hisseleri yüzde 22,8 yükseldi.

CrowdStrike'ın hisseleri de gelir artışı hedeflerinin analist tahminlerini aşmasının ardından yüzde 12,8 değer kazandı.

Haftalık bazda bakıldığında, S&P 500 %0,7 artışla son yedi haftanın altısında kazanç sağlamaya yöneldi. Dow Jones %0,7, Nasdaq %1,5 yükselirken; Russell 2000 ise %3’e yaklaşan haftalık kazançla en güçlü performansı gösterdi.