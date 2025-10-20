Euro ve dolar haftaya böyle başladı!
Yayınlanma:
Döviz kurunda yeni hafta yüksek başladı. Alım-satım yapacaklar dolar ve eurodaki son durumu araştırıyor. İşte 20 Ekim gününe ait döviz kurları...
“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.
Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.
Dolar yeni haftaya düşüşle başladı
Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.
Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor? İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...
BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?
20 Ekim 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla:
ABD Doları % 0,13
ALIŞ(TL) 41,9264
SATIŞ(TL) 41,9607
Euro % 0,29
ALIŞ(TL) 48,9837
SATIŞ(TL) 49,0438
İngiliz Sterlini % 0,18
ALIŞ(TL) 56,4126
SATIŞ(TL) 56,4517