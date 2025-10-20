Euro ve dolar haftaya böyle başladı!

Euro ve dolar haftaya böyle başladı!
Yayınlanma:
Döviz kurunda yeni hafta yüksek başladı. Alım-satım yapacaklar dolar ve eurodaki son durumu araştırıyor. İşte 20 Ekim gününe ait döviz kurları...

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Dolar yeni haftaya düşüşle başladı

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor? İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

dolar-001.jpg

20 Ekim 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,13

ALIŞ(TL) 41,9264

SATIŞ(TL) 41,9607

Euro % 0,29

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

ALIŞ(TL) 48,9837

SATIŞ(TL) 49,0438

İngiliz Sterlini % 0,18

ALIŞ(TL) 56,4126

SATIŞ(TL) 56,4517

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

