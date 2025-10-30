Euro TL karşısında tırmanışa geçti

Euro TL karşısında tırmanışa geçti
Yayınlanma:
Döviz kurlarında oynaklık sürüyor. Euro TL karşısında yükselişe geçerken dolar yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Dolar 42 TL oldu!Dolar 42 TL oldu!

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor?

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan dövizde yeni hafta yükselişle başladı. Dolar bir süredir zorladığı 42 lirayı gördü, euro ise yükselişini hızlandırarak 49 lira sınırına yaklaştı.

İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

dolar-001.jpg

30 Ekim 2025 Perşembe sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,08

ALIŞ(TL) 41,9542

SATIŞ(TL) 41,9818

Euro % 0,59

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

ALIŞ(TL) 48,8170

SATIŞ(TL) 48,9803

İngiliz Sterlini % 0,38

ALIŞ(TL) 55,5219

SATIŞ(TL) 55,6097

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

