Euro TL karşısında tarihi rekor kırdı

Haftanın ilk güişlem gününde ivme kazanan euro/TL kuru, 48,2954 TL seviyesini gördü ve böylece tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış oldu

FAİZ BEKLENTİLERİNDEKİ FARKLILAŞMA

Bu tarihi yükselişte iki başlıca etken öne çıkıyor: ABD Merkez Bankası (Fed)’in yakın gelecekte faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin artması, dolar üzerinde baskı yaratıyor.

Avrupa cephesinde faiz indiriminin sona erdiği yönündeki sinyaller, euroyu dolar karşısında daha güçlü kılıyor.

Gazete Oksijen'nin analiz haberine göre bu faktörlerin birleşimi, küresel piyasalarda euro/eolar paritesini güçlendirerek, yurtiçindeki euro/TL kurunda rekor seviyesine ulaşılmasını sağladı.

DOLAR/TL VE DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM

Dolar/TL kanalında da hareketlilik yaşandı. Haftaya 41,1250 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL, önceki kapanışa göre hafif primle ilerliyor

Bunun yanı sıra, Dolar Endeksi (DXY) de yaklaşık %0,2 düşüşle 97,6 seviyesinde seyrediyor

PİYASALAR NEYE ODAKLANDI?

Türkiye içinde, yurt içi büyüme verileri ve imalat sanayi PMI önemli izlenecek göstergeler arasında yer alıyor.

Dış piyasada, küresel merkez bankalarının para politikası mesajları, özellikle Fed ve ECB kararları, döviz kurları üzerinde belirleyici olacak.

Euro/TL kurundaki bu rekor, Türk Lirası'nın mevcut kırılgan görünümünü bir kez daha ortaya koydu.