Euro Bölgesi'nin enflasyonu ağustosta yükseldi

Yayınlanma:
Euro Bölgesi enflasyonu belli oldu. Temmuz ayında yüzde 2,00 olan yıllık enflasyon ağustosta 2,1'e çıktı.

Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatlarında ağustos ayında artış kaydedildi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı öncü verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 2,1'e ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, 2025 yılı Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin öncü raporunu paylaştı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı, temmuz ayında kaydedilen %2 seviyesinden %2,1'e yükseldi. Böylece TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) aylık bazda da %0,2 artış göstermiş oldu.

PİYASALAR ENFLASYON ARTIŞINI ÖNGÖRMÜŞTÜ

Finans piyasalarının beklentileri de enflasyonda bu yönde bir artışı işaret ediyordu. Beklentilere paralel gelen veriler, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası stratejisi açısından önem taşıyor. ECB, orta vadede enflasyon oranının %2 düzeyinde sabitlenmesini hedefliyor.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜKSELİŞTE

Ağustos ayı verilerine göre, Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon (enerji, gıda, alkol ve tütün dışı kalemleri içeren göstergeler) yıllık %2,3, aylık bazda ise %0,3 oranında arttı.

ENFLASYON BİLEŞENLERİNDE GIDA ZAMMI ÖNE ÇIKTI

Ağustos ayı itibarıyla enflasyonu yukarı taşıyan temel kalemler de açıklandı. Gıda, alkol ve tütün ürünleri, %3,2 ile en yüksek fiyat artışını gösterdi. Onu %3,1 artışla hizmet sektörü izlerken, enerji dışı sanayi mallarında fiyatlar %0,8 yükseldi. Buna karşılık, enerji fiyatlarında %1,9’luk bir düşüş yaşandı.

ÜLKE BAZINDA ENFLASYON ORANLARI

Euro Bölgesi’ne üye bazı ülkelerde yıllık enflasyon oranları şöyle:

Almanya: %2,1

Fransa: %0,8

İtalya: %1,7

İspanya: %2,7

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

