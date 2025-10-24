Ette 'şap' krizi: Fiyatlar uçuşa geçti

Aksaray’da yaklaşık yarım asırdır kasaplık yapan Osman Antep, son dönemde yeniden gündeme gelen şap hastalığının et piyasasını olumsuz etkilediğini, fiyatları da yukarı çektiğini söyledi. Fiyat artışı nedeniyle satışların durma noktasına geldiğini belirten Antep, vatandaşların artık sadece fiyat sorup dükkândan çıktığını dile getirdi.

1977’den bu yana kasaplık yaptığını belirten Antep, yaklaşık bir buçuk ay önce kentte görülen şap hastalığı nedeniyle kesimlerin geçici olarak durdurulduğunu anlattı. “Aksaray’ımızda şap hastalığı vardı. Yalnız, şap hastalığı dolayısıyla kesimhanelerde kesim yapılmadı. Bazı kişiler 'kesildi' diyorlar ama yalan. Onlar şimdi imha edildi. Hiçbir kasap arkadaş kesim yapmadı” dedi.

ŞAP HASTALIĞI SATIŞLARI SEKTEYE UĞRATTI

Şap hastalığının kesim ve satışları sekteye uğrattığını vurgulayan Antep, “Kesimlerde sıkıntı var, satışlarda problem var. Esnaf umduğunu bulamıyor. Kuzu eti kemikli 620 TL, kemiksiz dana eti 700 TL, antrikot 750 TL, bonfile 900 TL. Şap öncesi fiyatlar 600-620 TL civarındaydı. Yaklaşık 100 TL zam yapıldı. Şu anda kesim fiyatı büyükbaşta 480 TL, küçükbaşta 520 TL’dir.

"VATANDAŞ FİYATI SORUP GİDİYOR"

Talep normal ama vatandaş fiyatı sorup gidiyor. Bu saatlerde dükkânımda genelde kalabalık olurdu, şimdi müşteri yok. Şap hastalığı insana geçmez. Veterinere de sorduk, o da aynı şeyi söyledi. Şap hastalığı şimdilik bitti Aksaray’da, satışlarımız normale döndü” ifadelerini kullandı.