Erdoğan Blackrock görüşmesinden sonra Borsa İstanbul’da dengeler değişti

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock’ın CEO’su Larry Fink, 27 Mart 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, ekonomi çevrelerinde dikkat çekmişti.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Dünya Ekonomik Forumu Üst Düzey Yöneticisi Alois Zwinggi de katıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yalnızca toplantıya katılan isimler kamuoyuyla paylaşılmıştı.

ABD’Lİ YATIRIMCILAR İLK SIRADA

Yaklaşık 14 trilyon dolarlık varlığı yöneten BlackRock’ın patronu Larry Fink’in Türkiye ziyareti sonrası, Borsa İstanbul’daki yabancı yatırımcı hareketliliği dikkat çekti. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun nisan ayı verilerine göre, ABD merkezli yatırımcılar Haziran 2025’ten sonra ilk kez Borsa İstanbul’daki en büyük yabancı yatırımcı grubu oldu.

Mart ayında 674 milyar 22 milyon lira seviyesinde bulunan ABD’li yatırımcıların pay senedi portföyü, nisanda 792 milyar 713 milyon liraya yükseldi. Böylece ABD merkezli yatırımcıların borsadaki yatırımı bir ayda yaklaşık 118.7 milyar lira artmış oldu.

KATARLI YATIRIMCILAR İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Verilere göre ABD merkezli yatırımcı sayısı da nisan ayında 952’den 973’e çıktı. ABD’li yatırımcıların Borsa İstanbul’daki pay senedi yatırımları yıllık bazda yüzde 92 artış gösterdi. Borsadaki yabancı yatırımcı dağılımında ikinci sırada yer alan Katarlı yatırımcıların portföy büyüklüğü ise nisan ayında 667 milyar liraya geriledi.