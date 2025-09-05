Enflasyon alt-üst etti: Ekonomistler faiz beklentilerini değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 11 Eylül Perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasaların odaklandığı faiz kararına ilişkin daha önce piyasanın beklentisi en az 300 baz puanlık indirimdi.

Ancak 3 Eylül'de açıklanan ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi 300 baz puanlık beklentiyi de boşa düşürdü. Ekonomistler hem yüksek gelen enflasyon hem de CHP İstanbul il yönetimine kayyum atanması ile borsada yaşanan sert düşüş sonrası faiz beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

İNDİRİM BEKLENTİSİ NE?

ForInvest Haber tarafından gerçekleştirilen ve 24 ekonomistin katıldığı ankette, politika faizinin yüzde 43,00’ten yüzde 41,00 seviyesine düşürüleceği tahmin edildi. Katılımcı ekonomistlerin 18’i, 200 baz puanlık bir faiz indirimi beklerken; 4 ekonomist 250 baz puan, 2 ekonomist ise 300 baz puanlık indirim öngördü.

YILIN KALANINDA KAÇ İNDİRİM BEKLENİYOR?

Ekonomistlerin yılın kalan dönemi için faiz beklentileri de şekillendi. "2025'in geri kalanında kaç faiz indirimi bekliyorsunuz?" sorusuna cevap veren 13 ekonomistin tamamı, iki adet faiz indirimi yapılacağı yönünde görüş bildirdi.

Bununla birlikte, yıl sonu politika faizi beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla yükseldi. Önceki dönemde yüzde 36,00 olan medyan beklenti, bu ankette yüzde 37,00 seviyesine çıktı. Beklenti aralığı ise yüzde 34,00 ile yüzde 38,00 arasında değişiyor.

2026 SONU TAHMİNİ: FAİZLER GERİLEYECEK

Ekonomistlerin uzun vadeli beklentilerine göre, TCMB politika faizinin 2026 yılının sonunda yüzde 25,00 seviyesine kadar gerilemesi öngörülüyor. En yüksek tahmin yüzde 30,00, en düşük tahmin ise yüzde 20,00 olarak kaydedildi.

CNBC-E ANKETİNDE DE ORAN DÜŞTÜ

Faiz kararına ilişkin bir diğer anket de CNBC-e tarafından yapıldı. 23 kişi ve kurumla yapılan anketin sonuçları açıklandı. Buna göre medyan beklenti, Merkez Bankası'nın faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 41 seviyesine indireceği yönünde oldu.

10 katılımcı 200 baz puan, 6 katılımcı 250 baz puan, 7 katılımcı ise 300 baz puan indirim beklentisi paylaştı. Böylece ortalama beklenti yüzde 40,6'ya işaret etti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Bloomberg'e yaptığı hedefe sadık kalınacağı açıklamasının ardından dört ekonomist faiz indirim beklentisini yükseltti. Böylece medyan beklenti 200 baz puandan 250 baz puana çıktı.

22 katılımcının yıl sonu politika faizi beklentisi medyanda yüzde 36 oldu. Tahminler yüzde 34 ile yüzde 38 arasında 4 puanlık bir bantta değişiklik gösterirken, ortalama beklenti yüzde 36'ya işaret etti.

TCMB’NİN SON FAİZ KARARLARI

Merkez Bankası, faiz indirim sürecini Aralık 2024’te başlatmış ve takip eden üç toplantıda toplamda 750 baz puan indirim gerçekleştirmişti. Ancak, Mart 2025’te gerçekleştirilen ara toplantıda borç verme faizi 400 baz puan artırılarak yüzde 46,00 seviyesine çıkarılmıştı.

Nisan 2025: Borç verme faizi yüzde 49,00’a, borç alma faizi yüzde 44,50’ye yükseldi.

Haziran 2025: Politika faizi sabit tutuldu.

Temmuz 2025: 300 baz puanlık indirimle faiz yüzde 43,00’e çekildi.

Eylül toplantısında alınacak karar, hem piyasa fiyatlamaları hem de para politikası yönü açısından kritik öneme sahip olacak.