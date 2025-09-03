Endeks çakıldı: Piyasalar ters yüz oldu

Dün, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden alınarak yerine geçici kayyum atanmasının yankıları sürüyor. Borsa peş peşe ikinci günde de kırmızı alarm verdi. Endeksler çakıldı, altın rekorlar kırmaya devam etti.

CHP İstanbul Başkanı ve ekibi, dün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alınarak yerine Gürsel Tekin geçici kayyum olarak atandı.

Kararın ardından borsa anında çakılırken, sert düşüş bugün de devam etti. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi sert düşüş yaşadı. Güne 10.877,45 puandan başlayan endeks, gün içinde 10.612,31 puana kadar geriledi ve günü yüzde 1,29 kayıpla 10.737,68 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi de yüzde 1,63 değer kaybederek 11.711,21 puana indi. Endeksler arasında en sert kayıp yüzde 2,64 ile mali endekste yaşanırken, sanayi endeksi yüzde 0,23 geriledi. Buna karşılık hizmetler endeksi yüzde 0,13, teknoloji endeksi ise yüzde 2,16 yükseldi.

BIST 100’de işlem gören hisselerden 32’si prim yaptı, 68’i değer kaybetti. Günün en çok işlem gören hisseleri Akbank, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester ve İş Bankası (C) oldu.

Altın piyasasında ise yükseliş dikkat çekti. Uluslararası piyasalarda altının onsu 3.564,7 dolara çıkarken, Borsa İstanbul’da standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,1 artışla 4 milyon 708 bin 999,5 liraya ulaştı.

Tahvil piyasasında 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bileşik getirisi yüzde 40,67 oldu. Döviz tarafında dolar/TL 41,22, avro/dolar 1,1679, sterlin/dolar 1,3445, dolar/yen 148,1 seviyesinde işlem gördü.

Enerji cephesinde Londra Brent tipi ham petrol, yüzde 2,4 düşüşle 67,4 dolara geriledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ekonomi
