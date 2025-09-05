Emekliye 27 bin 500 lira: Başvuranın hesabına yatacak

Kuveyt Türk, emeklilere yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Emekli maaşını bankaya taşıyan müşteriler, maaş miktarına göre 27 bin 500 TL’ye varan toplam promosyon ödemesinden faydalanabilecek.

MAAŞA GÖRE DEĞİŞEN PROMOSYON TUTARLARI

Bankadan yapılan açıklamaya göre, maaşlarını Kuveyt Türk'e aktaran emeklilere aşağıdaki tutarlarda nakit promosyon ödemesi yapılacak:

10 bin TL altı maaş alanlara: 10.000 TL

10 bin – 15 bin TL arası maaş alanlara: 16.000 TL

15 bin – 20 bin TL arası maaş alanlara: 20.000 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 24.000 TL

Bu tutarlar sadece ana promosyon ödemelerini kapsıyor.

EK ÖDEMELERLE PROMOSYON 27.500 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Eylül ayı içerisinde otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere, bu işlemler gerçekleştikten sonra 2.500 TL’ye kadar ek nakit ödeme yapılacak.

Bununla birlikte, Kuveyt Türk’ten ilk defa Sağlam Kart alan ve bin TL harcama yapan müşteriler de 1.000 TL değerinde altın puan kazanma fırsatı yakalayacak.

Bu ek avantajlarla birlikte emekli müşterilerin elde edeceği toplam promosyon miktarı 27.500 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

KAMPANYA AYRINTILARI VE BAŞVURU

Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaş taşıma işlemlerini Eylül ayı boyunca tamamlamaları gerekiyor. Otomatik ödeme talimatları ve Sağlam Kart başvuruları da bu dönem içerisinde yapılmalı.