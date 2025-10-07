Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!

Emeklilerin gelirine katkı sağlayan bankaların promosyon kampanyaları merak konusu oldu. Bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilerine özel sundukları promosyonlarda güncellemeler yaparken, kampanya tutarları ve avantajlar bankadan bankaya farklılık gösteriyor.

Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında

Emekliler için banka promosyonları, nakit ödemelerin yanı sıra belirli koşulların sağlanması halinde aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi veya otomatik ödeme talimatına bağlı çeşitli ödüller gibi ek avantajlar da sunabiliyor.

Emeklilerin banka seçimi yaparken, bankaların sunduğu kampanyaların farklılık gösterdiğini göz önünde bulundurarak detaylı inceleme yapmaları önem taşıyor.

Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı

İŞTE BANKA BANKA PROMOSYON TUTARLARI

* Ziraat Bankası

Maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor.

* Halkbank

Maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme yapıyor.

* VakıfBank

Promosyon tutarları maaş miktarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Başvurular mobil uygulama ve şubelerden yapılabiliyor.

* Yapı Kredi

Dijital bankacılık ve fatura talimatı veren müşterilerine 30.000 TL’ye varan ödül kazandırıyor.

* Akbank

Maaşını taşıyanlara 15.000 TL promosyon ve fatura talimatı ile 30.000 TL’ye varan nakit ödül veriyor.

* Garanti BBVA

Maaşını taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve bonus fırsatı sunuyor.

*ING Bank

Ek ödemelerle birlikte toplamda 28.000 TL’ye kadar nakit promosyon sağlıyor.

* DenizBank

Promosyon miktarı ek fırsatlarla birlikte 27.000 TL’ye kadar yükseliyor.

* İş Bankası

Toplamda 24.000 TL’ye kadar ödeme imkanı sağlıyor.

* TEB

Maaşını taşıyan ve fatura talimatı veren emeklilere 21.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.

* Şekerbank

Ek ürünlerle toplam promosyon 27.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

* Albaraka Türk

Albaraka Türk, ek ödüllerle birlikte 32.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.

2 Ekim - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve 7.000 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı sunuyor.

Emekli maaşını bankadan alan müşteriler, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.500 TL ödül kazanacak.

Müşteriler bankaya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 1.000 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecek.

01.10.2025 tarihinden sonra ilk defa emekli maaşını Albaraka’dan almaya başlayan müşteriler, 31.12.2025 tarihine kadar aylık yapacakları 5.000 TL ve üzeri harcamasına 1.250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan Worldpuan kazanacak.

* Türkiye Finans

Emekli maaşını taşıyanlara 29.500 TL’ye kadar nakit, bonus ve ödül fırsatı sunuyor.

* QNB Finansbank

Maaş aralığına göre 15.000 TL’ye kadar promosyon ve ek ödemelerle 20.400 TL’ye ulaşan toplam ödül veriyor.