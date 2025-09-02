Emekliler bankaların yolunu tutacak!

Milyonlarca emekli enflasyon karşısında pula dönen emekli aylığı ile geçinmeye çalışıyor. Aldıkları aylıklarla geçinemeyen emekliler bankaların promosyon seçeneklerini araştırıyorlar.

Bankalar ise aylık olarak güncellemeye gidebiliyor. Bu kapsamda 1 Eylül 2025 itibarıyla bankalar emekli promosyon ödemelerine ilişkin yeni kampanyalarını duyurdu.

Hem kamu hem de özel bankalar arasında başlayan promosyon yarışıyla, bazı özel bankalar 25 bin TL’ye varan ödemeler sunarken, kamu bankalarında bu rakam 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Emeklilere ayrıca farklı avantajlar da sağlanıyor.

PROMOSYON KAMPANYALARI YENİLENDİ

Temmuz ayında belirlenen maaş artışlarının ardından 31 Ağustos’a kadar geçerli olan eski promosyon kampanyaları yerini yeni tekliflere bıraktı. 1 Eylül itibarıyla güncellenen promosyon tutarları ile birlikte, bankalar emeklileri cezbetmek için ek ödüller, aidatsız kartlar ve düşük faizli krediler gibi avantajlar da sunuyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI

GARANTİ BBVA

1–Garanti BBVA, 30 Eylül 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere:

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon

2.000 TL harcamaya 2.000 TL ek ödeme

Yeni sigorta poliçesi yaptırana 2.000 TL bonus

Toplamda 25.000 TL’ye kadar ödül imkânı sunuluyor.

AKBANK

Maaşını Akbank’a taşıyan emeklilere:

15.000 TL temel promosyon

5 adet fatura talimatı verenlere 2.500 TL ek ödül

Toplamda 17.500 TL'lik bir avantaj sağlanıyor.

Başvuru işlemleri mobil uygulama, internet bankacılığı veya çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası’na maaşını taşıyan veya mevcut müşterilere:

15.000 TL’ye kadar promosyon

6.000 TL’ye varan ek ödüller

Yıllık kart aidatsız kullanım, ücretsiz EFT/havale, avantajlı kredi oranları

Toplamda 21.000 TL’ye ulaşan promosyon imkanı

TEB

TEB’e maaş taşıyan emeklilere:

21.000 TL’ye kadar promosyon

Bunun için en az iki fatura için otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

36 ay boyunca maaş alma taahhüdü isteniyor.

HALKBANK

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerine yönelik kampanyada:

3 yıllık taahhüt karşılığında en fazla 12.000 TL’ye kadar ödeme yapılıyor.

VAKIFBANK

Maaş tutarına göre promosyon miktarı değişiyor:

10.000 TL altında: 5.000 TL

10.000–15.000 TL arası: 8.000 TL

15.000–20.000 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası da Vakıfbank ile benzer şekilde, maaş miktarına göre kademeli promosyon ödemesi yapıyor. Tutarlar 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor.

Eylül 2025 güncellemeleriyle en yüksek promosyon sunan bankalar şunlar:

Garanti BBVA: 25.000 TL’ye kadar

İş Bankası: 21.000 TL’ye kadar

TEB: 21.000 TL’ye kadar

Kamu bankalarında ise maksimum promosyon miktarı 12.000 TL ile sınırlı.

PROMOSYON ALMA ŞARTLARI NELER?

Emeklilerin promosyon kampanyalarından yararlanabilmesi için:

Maaşını ilgili bankaya taşımaları

En az 3 yıl boyunca o bankadan maaş alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor.

Promosyon ödemeleri, başvurunun ardından genellikle birkaç gün içinde hesaba yatırılıyor.

Bazı bankalar başvuruları mobil uygulamalar veya internet bankacılığı üzerinden alırken, diğerleri için şubeye gitmek gerekebiliyor.