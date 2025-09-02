Emekli ve memura zam açıklaması: Seyyanen zam detayı ortaya çıktı

Geçim derdindeki milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yapılacak maaş artışını bekliyor. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği zam oranlarıyla ilgili, SGK Uzmanı Murat Göktaş’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

OCAK ZAMMI HESAPLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Temmuz ayında maaşlarına artış yapılan memur ve emekliler, yeni yıldaki maaşlarını şimdiden hesaplamaya başladı. 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi gereğince memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 11 oranında bir zamma hak kazanıyor. Ancak bu artışa enflasyon farkının nasıl ekleneceği konusu belirsizliğini koruyor.

EMEKLİLERİN ZAM ORANI NE OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yılın ilk yarısında, yani Temmuz döneminde altı aylık enflasyon oranına göre yüzde 15,75’lik bir artış almıştı. Ocak ayı itibarıyla bu kesimin ne kadar zam alacağı ise milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor.

SGK UZMANI GÖKTAŞ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Mynet’e konuşan SGK Uzmanı Murat Göktaş, Ocak ayında yapılacak zamlarla ilgili şunları söyledi:

“Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alıyor. Eğer enflasyon oranı, sözleşmede belirtilen yüzde 11’in üzerine çıkarsa bu fark maaşlara yansıtılıyor. Bu da demek oluyor ki Ocak ayında gerçekleşecek artış, son altı aylık enflasyon oranının altında olmayacaktır. Tahminimce memur ve memur emeklileri Ocak ayında yaklaşık yüzde 14 ila 15 arasında bir zam alacak”

SEYYANEN ZAM MASADA YOK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin durumunu da değerlendiren Göktaş, seyyanen zammın şu an için olası görünmediğini şu sözlerle ifade etti:

“Seyyanen zam, maaşın az ya da çok olmasına bakılmaksızın herkese eşit miktarda zam yapılması anlamına geliyor. Bu durum, maaşlar arasındaki farkı azaltarak adaletsizlik hissi yaratabiliyor. Bu nedenle seyyanen zam uygulaması genellikle olağanüstü dönemlerde tercih ediliyor. Normal şartlarda oransal zamlar yapılır.”

Göktaş’a göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yaklaşık yüzde 13 ila 15 arasında bir zam alabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN BEKLENTİ YÜKSEK

Göktaş, en düşük emekli maaşlarıyla ilgili olarak ise şunları aktardı:

“Ocak ayında, en düşük emekli maaşlarının yetersizliği gündeme gelebilir. Ancak hükümetin bu maaşları yeniden düzenleme zorunluluğu yok. Önceki iki dönemde, en düşük emekli maaşları enflasyon farkına göre artırıldı. Bu uygulamanın devam etmesi mümkün.”

OCAK HERŞEYİ NETLEŞTİRECEK

Memurlar ve emekliler için Ocak ayında yapılacak maaş artışları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının birleşimiyle belirlenecek. Tahminlere göre memur ve memur emeklileri yüzde 14-15 aralığında; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 13-15 oranında zam alabilir. Seyyanen zam Göktaş'ın değerlendirmesine göre gündemde yer almıyor.

Ocak ayında açıklanacak resmi TÜİK verileriyle birlikte milyonların maaş artış tablosu netleşmiş olacak.