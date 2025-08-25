"Emekli olarak ne yapmamız lazım?" diyerek isyan etti: Geçen yıl 200 kilo alıyorduk şimdi 100 kilo zor alıyoruz

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde salçalık biber almak isteyen vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle şikayetlerini dile getirdi. Bir vatandaş, geçen sene 14-16 lira arasına satılan biberin kilosu için bu yıl 22 lira istendiğini anlatarak "Salça satıyorum. Biz de alıp kaça satacağız, ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde salçalık biber almaya gelen vatandaşlar biber fiyatlarının pahalı olduğunu, salçalık biberin de artık ekonomilerini zorladıklarını belirtti.

Bir vatandaş, geçen sene 14-16 lira arasına satılan biberin kilosu için bu yıl 22 lira istendiğini anlatarak, "Salça satıyorum. Biz de alıp kaça satacağız bilmiyorum" dedi.

"NEDEN MAAŞIMIZ EN DÜŞÜK SIRADA?"

Emekli bir ilçe sakini de şunları söyledi:

"Geçen yıl 200 kilo aldığımız biberi bu sene 100 kilo zor alıyorum. Bir emekli olarak ne yapmamız lazım? Yemekler duru duru olur. Biz ne yapmaya çalışıyoruz, nereye gidiyoruz onu da bildiğim yok. Mezara girmemiz yakın, kiracıyız. 16 bin 800 lira maaş alıyoruz. Emekli olalı 10 yıl oldu. Neden maaşımız en düşük sırada onu da bildiğim yok. Allah yardımcımız olsun."

"BİR TORBA ALDIM, BÜTÇEM ONA YETİYOR"

Bir başka vatandaş ise pahalı olmasına rağmen biber aldıklarını bildirerek, "Biz bir torba aldık, 37 kilo. Bütçem ancak ona yetiyor" diye konuştu.

Bir emekli de geçen yıl biberin kilosunun 13-14 lira olduğunu, hatta 10 liraya satanların da bulunduğunu anlatarak, "Biber 20-22 lira bandında. Emekliyiz, maaş bunu da aldık mı biter. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yaylaya gideceğim, kara kara düşüneceğim. Hesabıma uygun bir şekilde bakıp biraz alacağım" dedi.

