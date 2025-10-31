Maaşlardan yüzde 3 kesecekler: Üç kuruşa da göz diktiler!

Maaşlardan yüzde 3 kesecekler: Üç kuruşa da göz diktiler!
Yayınlanma:
Emeklilik sisteminde yeni kesinti getirecek düzenleme gelecek yıl yürürlüğe giriyor.

2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı, bugün Resmî Gazete’de yayımlandı. Programda, uzun süredir gündemde olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) gelecek yıl içerisinde yürürlüğe gireceği açıklandı. Yeni sistem kapsamında, çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacağı belirtildi.

ZORUNLU KATILIMLI EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Yayımlanan programa göre, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi milyonlarca çalışanı zorunlu katılıma dahil edecek. Çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılırken, işverenler de yüzde 1 oranında katkı payı ödeyecek.

Emeklilik sistemi sil baştan! Çalış çalış çalış... Belki emekli olursunEmeklilik sistemi sil baştan! Çalış çalış çalış... Belki emekli olursun

Toplanan tutarlara devlet tarafından yüzde 30 oranında destek sağlanacak. Bu birikimler, ilerleyen dönemde vatandaşların emeklilik fonlarında değerlendirilerek uzun vadede getiri sağlayacak.

ÇIKIŞTA 10 YIL ŞARTI BULUNACAK

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanan sistemden çıkış için en az 10 yıl katılım şartı aranacak. Bu kapsamda, çalışanlar maaşlarından yapılan kesintileri geri alabilmek için 10 yılı aşkın süre sistemde kalmak zorunda olacak.

DOĞUM, HAC VE ASKERLİK İÇİN İSTİSNA TANINACAK

Düzenlemeye belirli istisnalar da getirilecek. Doğum, hac ibadeti veya askerlik gibi özel durumlarda katılımcılara kısmi para çekme hakkı tanınacak.

Stajyer mi? İşçi mi? Bursiyer mi? Kursiyer mi? Ne Zaman Emekli Olabilecekler?Stajyer mi? İşçi mi? Bursiyer mi? Kursiyer mi? Ne Zaman Emekli Olabilecekler?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin hayata geçmesiyle birlikte, Türkiye’de emeklilik sistemi üç ayaklı bir yapıya kavuşacak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES).

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Ekonomi
Gram altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?