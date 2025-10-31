Maaşlardan yüzde 3 kesecekler: Üç kuruşa da göz diktiler!

2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı, bugün Resmî Gazete’de yayımlandı. Programda, uzun süredir gündemde olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) gelecek yıl içerisinde yürürlüğe gireceği açıklandı. Yeni sistem kapsamında, çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacağı belirtildi.

ZORUNLU KATILIMLI EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Yayımlanan programa göre, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi milyonlarca çalışanı zorunlu katılıma dahil edecek. Çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılırken, işverenler de yüzde 1 oranında katkı payı ödeyecek.

Emeklilik sistemi sil baştan! Çalış çalış çalış... Belki emekli olursun

Toplanan tutarlara devlet tarafından yüzde 30 oranında destek sağlanacak. Bu birikimler, ilerleyen dönemde vatandaşların emeklilik fonlarında değerlendirilerek uzun vadede getiri sağlayacak.

ÇIKIŞTA 10 YIL ŞARTI BULUNACAK

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanan sistemden çıkış için en az 10 yıl katılım şartı aranacak. Bu kapsamda, çalışanlar maaşlarından yapılan kesintileri geri alabilmek için 10 yılı aşkın süre sistemde kalmak zorunda olacak.

DOĞUM, HAC VE ASKERLİK İÇİN İSTİSNA TANINACAK

Düzenlemeye belirli istisnalar da getirilecek. Doğum, hac ibadeti veya askerlik gibi özel durumlarda katılımcılara kısmi para çekme hakkı tanınacak.

Stajyer mi? İşçi mi? Bursiyer mi? Kursiyer mi? Ne Zaman Emekli Olabilecekler?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin hayata geçmesiyle birlikte, Türkiye’de emeklilik sistemi üç ayaklı bir yapıya kavuşacak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES).