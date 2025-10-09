Emekli anlattı dinleyen ağladı: "Gıdasızlıktan her hastalık bende"

İzmir’de semt pazarlarında fiyatlar vatandaşın bütçesini zorluyor. Alışverişe çıkan yurttaşlar, temel gıda ürünlerini almakta güçlük çektiklerini söylerken, esnaf da artan maliyetler ve düşen satışlardan dolayı mağduriyet yaşadığını ifade ediyor.

YÜKSELEN FİYATLAR HEM ALICIYI HEM SATICIYI ZORLUYOR

Ekonomik krizin etkisi pazarlarda da hissediliyor. Tezgâhlardaki ürün fiyatları artarken, alışverişe gelen vatandaşlar da zor günler geçirdiğini belirtiyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olması, birçok kişinin alışverişini yarıda bırakmasına neden oluyor. Gültepe pazarında ürünlerin çoğunun “yarım kilo” üzerinden fiyatlandırılması dikkat çekiyor.

Cüzdan da boş pazar arabası da! 'Meyve al gel dediler vallahi alamadım'

Pazarda biber 60 TL, patlıcan 35 TL, mandalina 50 TL, şeftali 80 TL, armut 75 TL ve peynir ise en az 200 TL’den satılıyor.

VATANDAŞIN ZORLU YAŞAM MÜCADELESİ

Alışveriş yapan Yıldız Alim, fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek, “Hiçbir şey alamıyoruz. Temel ihtiyaçlar bile karşılanamıyor. Maaş belli, yetmiyor. Meyve almak hayal oldu. Çocuklar var, torunlar var. Bu sene daha kötü,” dedi.

Başka bir vatandaş ise, “Geçen seneye göre maaşlar aynı kalıyor ama yetmiyor. Poşetimde zeytin yok, biraz peynir alabildim,” diyerek durumunu özetledi.

SAĞLIK VE BESLENME ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Emekli Döne Uslu, geçim sıkıntısının sağlığını da etkilediğini ifade ederek, “16 bin maaş alıyorum, yetmiyor. Pazara gidiyoruz ama istediğimiz gıdayı alamıyoruz. Sağlıklı beslenemiyoruz. Kanser hastasıyım, tedavi görüyorum; hastalığıma mı para harcayayım, gıdaya mı? Et ve balık zaten ulaşılmaz durumda,” dedi.

CHP'li Başarır'dan 'pazar fiyatları' yorumu

Nazife Akbulut ise, “600 lira peynire, 110 lira yumurtaya verdim. Emekli maaşıyla ay sonunu getiremiyorum. Sebze alırsam öbür haftayı düşünüyorum. Şeker hastasıyım, sebze yemem lazım ama alamıyorum,” şeklinde konuştu.

PAZAR ESNAFI DA ZOR DURUMDA

Pazarcı Kamil Ümitoğlu, satışların azaldığını belirterek, “Hayat çok pahalı. Buradaki çoğu kişi emekli. Kiralar yüksek, ekonomi zor durumda. Biz de kazanamıyoruz,” dedi.

Ecri Kılıç ise fiyatların mevsime göre değiştiğini ve bazı ürünlerin ucuz olmasına rağmen satışların düşük olduğunu aktararak, “Elimizden geldiğince vatandaşlara uygun fiyat sunuyoruz ama yağmur, çamur ve masraflar bizi etkiliyor. İnsanlar az geliyor, alan da az alıyor,” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN TEPKİSİ ARTIYOR

Bir emekli kadın, yaptığı alışverişin 1.000 TL’yi geçtiğini belirterek, “Et görsek balık alamıyoruz, balık görsek et alamıyoruz. Gıdasızlıktan sağlık sorunları artıyor. Devlet bu fiyatlara çare bulmazsa halkın dayanacak gücü kalmadı,” dedi.

Aslıhan Gürhan ise, “Her şey meydanda. Türkiye’nin durumunu görüyorsunuz. Eve almak istediklerimizi alamıyoruz. Fiyatlar o kadar yüksek ki tek maaşla geçinenlerin işi daha zor. Çocuk okutmak, kira ve geçim derken hayat çok zor,” şeklinde konuştu.