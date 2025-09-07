Ekonomide 3 yıllık program yarın açıklanacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisine yön verecek 3 yıllık Orta Vadeli Program’ın (OVP) yarın saat 09.00’da kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Programın, dezenflasyon, sürdürülebilir büyüme, sosyal refah ve deprem sonrası toparlanma hedeflerine odaklandığı belirtildi.

EKONOMİDE YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2026-2028 dönemine ilişkin makroekonomik hedefleri ve yapısal reformları içeren Orta Vadeli Program’ın yarın sabah basın toplantısıyla açıklanacağını bildirdi.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Yarın saat 09.00’da düzenlenecek toplantıyla, ekonomik politikalarımızda gelecek üç yılı kapsayan Orta Vadeli Programı kamuoyuna sunacağız. Katılımcı bir yaklaşımla hazırladığımız bu programda, 2025 dahil olmak üzere ekonomik göstergelerimizi, hem küresel hem de ulusal gelişmeler doğrultusunda revize ediyoruz."

"ANA POLİTİKA ÇERÇEVEMİZ GÜÇLENDİRİLİYOR"

OVP’nin ana hedeflerinin altını çizen Yılmaz, programın merkezinde enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi, ekonomik istikrar içinde büyümenin sağlanması, sosyal refahın kalıcı hale getirilmesi ve deprem yaralarının tamamen sarılması olduğunu dile getirdi.

“Güncelleme yaparken, temel politika çerçevemizi muhafaza ediyor, daha da güçlendiriyoruz” diyen Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti: