Ekonomide 3 yıllık program yarın açıklanacak!

Ekonomide 3 yıllık program yarın açıklanacak!
Yayınlanma:
Ekonomide orta vadeli program yarın açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz saat vererek haberi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisine yön verecek 3 yıllık Orta Vadeli Program’ın (OVP) yarın saat 09.00’da kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Programın, dezenflasyon, sürdürülebilir büyüme, sosyal refah ve deprem sonrası toparlanma hedeflerine odaklandığı belirtildi.

EKONOMİDE YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2026-2028 dönemine ilişkin makroekonomik hedefleri ve yapısal reformları içeren Orta Vadeli Program’ın yarın sabah basın toplantısıyla açıklanacağını bildirdi.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Yarın saat 09.00’da düzenlenecek toplantıyla, ekonomik politikalarımızda gelecek üç yılı kapsayan Orta Vadeli Programı kamuoyuna sunacağız. Katılımcı bir yaklaşımla hazırladığımız bu programda, 2025 dahil olmak üzere ekonomik göstergelerimizi, hem küresel hem de ulusal gelişmeler doğrultusunda revize ediyoruz."

"ANA POLİTİKA ÇERÇEVEMİZ GÜÇLENDİRİLİYOR"

OVP’nin ana hedeflerinin altını çizen Yılmaz, programın merkezinde enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi, ekonomik istikrar içinde büyümenin sağlanması, sosyal refahın kalıcı hale getirilmesi ve deprem yaralarının tamamen sarılması olduğunu dile getirdi.

“Güncelleme yaparken, temel politika çerçevemizi muhafaza ediyor, daha da güçlendiriyoruz” diyen Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

“2026-2028 dönemine dair temel bütçe büyüklüklerini belirliyor ve yapısal reform ajandamızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi desteği ve halkımızın kararlılığıyla, programda belirlenen hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye’yi her alanda hak ettiği konuma taşıyacağız.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Ekonomi
Şimşek'in programı halkın sırtında işliyor
Şimşek'in programı halkın sırtında işliyor
Bakan açıkladı: Suyu bedava verecekler
Bakan açıkladı: Suyu bedava verecekler