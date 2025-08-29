Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Mali disipline devam

Yayınlanma:
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında enflasyonla mücadele vurgusu yer alırken, mali disiplinden de vazgeçilmeyeceğine dikkat çekildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yaılarak enflasyonla mücadeleye devam edileceği ve mali disiplinden ödün verilmeyeceği vurgulandı.

BEŞTEPE’DE GENİŞ KATILIMLI OVP TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve TCMB Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

YENİ OVP’DE ENFLASYONLA MÜCADELE VE MALİ DİSİPLİN ÖN PLANDA

Kurul toplantısının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, ülkenin ihtiyaç ve önceliklerine uygun, güçlü bir ekonomik yol haritası hazırlanacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İki yıldır uygulanan ekonomi programı sayesinde makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Küresel belirsizliklerin ve korumacı eğilimlerin arttığı bir dönemde, Türkiye’nin makro-finansal dengesi güçlenmiş, ekonomik yapı daha dayanıklı hale gelmiştir.”

Açıklamada fiyat istikrarının kalıcı şekilde sağlanması için yapılacaklar şöyle sıralandı:

"Enflasyonla kararlı mücadelen sürecek,

Mali disiplinden sapılmayacak

İstihdam, üretim ve ihracatın teşvik edilmeye devam edilecek

Katma değerli yatırımlar desteklenecek"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

